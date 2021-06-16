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Турция пообещала помочь Азербайджану "отстроить новый Карабах"

Эрдоган лично проехался по территории региона и оценил масштаб разрушений.

16 июня, 13:11
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Азербайджана</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Азербайджана

Анкара намерена помочь Баку в восстановлении Нагорного Карабаха. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция и Азербайджан вместе всё отстроят, построят новый Карабах", — сказал он в эфире телеканала ТРТ, заметив, что проехался по территории и увидел те разрушения, которые принесли 30 лет конфликта.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил Карабах с российским лидером Владимиром Путиным. Акцент в их разговоре был на решении практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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