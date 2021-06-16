Турция пообещала помочь Азербайджану "отстроить новый Карабах"
Эрдоган лично проехался по территории региона и оценил масштаб разрушений.
Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Азербайджана
Анкара намерена помочь Баку в восстановлении Нагорного Карабаха. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция и Азербайджан вместе всё отстроят, построят новый Карабах", — сказал он в эфире телеканала ТРТ, заметив, что проехался по территории и увидел те разрушения, которые принесли 30 лет конфликта.
Ранее Лайф сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил Карабах с российским лидером Владимиром Путиным. Акцент в их разговоре был на решении практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений.
Комментариев: 0