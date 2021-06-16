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Дмитрий Певцов решил идти на выборы в Госдуму как самовыдвиженец

По словам актёра, независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека.

16 июня, 12:48
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Народный артист России и общественный деятель Дмитрий Певцов намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы как независимый кандидат. Об этом он рассказал на открытии штаба общественной поддержки.

Певцов отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Он пояснил, что ему важна поддержка не каких-либо политических сил, а людей. По мнению звезды, статус независимого депутата позволит ему "договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке инициатив".

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"Известность даёт мне возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей. Независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека", — заявил Певцов.

Актёр планирует избираться в 200-м центральном одномандатном округе Москвы, в который входят столичные районы Северный, Алтуфьево, Северное и Южное Медведково, Отрадное, Лианозово и Бибирево.

Ранее своё участие на выборах в Госдуму подтвердил Лайфу артист Денис Майданов. Ему удалось победить в Одинцовском одномандатном округе, от которого он сможет избираться.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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