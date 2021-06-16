Дмитрий Певцов решил идти на выборы в Госдуму как самовыдвиженец

По словам актёра, независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека.

Народный артист России и общественный деятель Дмитрий Певцов намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы как независимый кандидат. Об этом он рассказал на открытии штаба общественной поддержки.

Певцов отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Он пояснил, что ему важна поддержка не каких-либо политических сил, а людей. По мнению звезды, статус независимого депутата позволит ему "договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке инициатив".

"Известность даёт мне возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей. Независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека", — заявил Певцов.

Актёр планирует избираться в 200-м центральном одномандатном округе Москвы, в который входят столичные районы Северный, Алтуфьево, Северное и Южное Медведково, Отрадное, Лианозово и Бибирево.