Дмитрий Певцов решил идти на выборы в Госдуму как самовыдвиженец
По словам актёра, независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Народный артист России и общественный деятель Дмитрий Певцов намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы как независимый кандидат. Об этом он рассказал на открытии штаба общественной поддержки.
Певцов отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Он пояснил, что ему важна поддержка не каких-либо политических сил, а людей. По мнению звезды, статус независимого депутата позволит ему "договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке инициатив".
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"Известность даёт мне возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей. Независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека", — заявил Певцов.
Актёр планирует избираться в 200-м центральном одномандатном округе Москвы, в который входят столичные районы Северный, Алтуфьево, Северное и Южное Медведково, Отрадное, Лианозово и Бибирево.
Ранее своё участие на выборах в Госдуму подтвердил Лайфу артист Денис Майданов. Ему удалось победить в Одинцовском одномандатном округе, от которого он сможет избираться.
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