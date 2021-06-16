Тренер рассказал, почему Россия должна обыграть Финляндию на ЧЕ-2020
Он отметил, что после победы Финляндии над Данией в первом туре эту команду вполне устроит ничейный результат.
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Сборная России по футболу должна сделать всё для того, чтобы одержать победу в матче с Финляндией на Евро-2020. Об этом заявил старший тренер юношеской сборной РФ Дмитрий Хомуха в беседе с телеканалом "360".
По его словам, у сборной Финляндии уже есть три очка, которые она набрала после неожиданной победы над сборной Дании. Поэтому в матче с Россией соперников устроит ничья. А вот команде Станислава Черчесова нужно победить.
"Сейчас (финны. — Прим. ред.) могут позволить себе играть от обороны. Ничейный результат их вполне устроит", — считает Хомуха.
Тренер выразил надежду, что сборная России приложит максимальные усилия, чтобы одержать победу.
Ранее бывший российский футболист Александр Мостовой назвал фаворита в матче между сборными России и Финляндии.
Напомним, в первом туре сборная России с крупным счётом 0:3 уступила Бельгии, а Финляндия обыграла сборную Дании (1:0), одержав первую победу в истории на Евро. Матч Финляндия — Россия состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры, которая пройдёт в рамках второго тура чемпионата Европы, в 16:00 по московскому времени.
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