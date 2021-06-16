Тренер рассказал, почему Россия должна обыграть Финляндию на ЧЕ-2020

Сборная России по футболу должна сделать всё для того, чтобы одержать победу в матче с Финляндией на Евро-2020. Об этом заявил старший тренер юношеской сборной РФ Дмитрий Хомуха в беседе с телеканалом "360".

По его словам, у сборной Финляндии уже есть три очка, которые она набрала после неожиданной победы над сборной Дании. Поэтому в матче с Россией соперников устроит ничья. А вот команде Станислава Черчесова нужно победить.

"Сейчас (финны. — Прим. ред.) могут позволить себе играть от обороны. Ничейный результат их вполне устроит", — считает Хомуха.

Тренер выразил надежду, что сборная России приложит максимальные усилия, чтобы одержать победу.

Ранее бывший российский футболист Александр Мостовой назвал фаворита в матче между сборными России и Финляндии.