"Финнов мы должны обыгрывать и так и сяк. После того, что мы показали в первом матче — разгромное поражение. А финны благодаря тому, что произошло на поле в Дании, конечно, они не должны были доигрывать эту игру, но датчане решили доиграть и сделали себе хуже. Финны взяли три незапланированных очка. Поэтому сейчас будет непонятно что. Но я думаю, что, если по-спортивному, по-футбольному говорить, если нам дома не обыгрывать финнов, то что нам тогда вообще думать и делать дальше?" — заявил Александр Мостовой.