"С горем пополам": Мостовой назвал фаворита в матче Россия — Финляндия
Экс-футболист выразил надежду, что национальная команда одержит победу после разгромного поражения от бельгийцев в первом туре.
Фото © ТАСС / Никитченко Елена
Сборная России должна одержать победу над сборной Финляндии во втором туре чемпионата Европы – 2020. Такое мнение выразил бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе со "Звездой".
Он считает, что на победу нашу сборную может мотивировать разгромное поражение от сборной Бельгии в первом туре. А сборная Финляндии выиграла благодаря инциденту на поле с футболистом сборной Дании Кристианом Эриксеном.
"Финнов мы должны обыгрывать и так и сяк. После того, что мы показали в первом матче — разгромное поражение. А финны благодаря тому, что произошло на поле в Дании, конечно, они не должны были доигрывать эту игру, но датчане решили доиграть и сделали себе хуже. Финны взяли три незапланированных очка. Поэтому сейчас будет непонятно что. Но я думаю, что, если по-спортивному, по-футбольному говорить, если нам дома не обыгрывать финнов, то что нам тогда вообще думать и делать дальше?" — заявил Александр Мостовой.
По его прогнозам, сборная России "с горем пополам, но обыграет" финнов.
Напомним, в первом туре сборная России с крупным счётом 0:3 уступила Бельгии, а Финляндия обыграла сборную Дании (1:0), одержав первую победу в истории на Евро. Матч Финляндия — Россия состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры, которая пройдёт в рамках второго тура чемпионата Европы, в 16:00 по московскому времени.
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