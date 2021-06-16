Хайди Клум почти оголила грудь в поддержку сборной Германии, но не помогло

Супермодель Хайди Клум решила необычным образом поддержать сборную Германии по футболу перед матчем против французской команды в Мюнхене на Евро-2020. Она опубликовала пикантный снимок в социальных сетях.

"Удачи сегодня Германии", — подписала она фото.

На опубликованном снимке 48-летняя Клум держит большие пальцы вверх и одета в очень короткую футболку немецкой национальной команды. На фото частично оголена её грудь.