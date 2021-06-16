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Хайди Клум почти оголила грудь в поддержку сборной Германии, но не помогло

Команда впервые в истории уступила в первом матче чемпионата Европы, причём в результате гола самим себе.

15 июня, 23:35
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/heidiklum/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Heidiklum</a></u></p>

Фото © Instagram / Heidiklum

Супермодель Хайди Клум решила необычным образом поддержать сборную Германии по футболу перед матчем против французской команды в Мюнхене на Евро-2020. Она опубликовала пикантный снимок в социальных сетях.

"Удачи сегодня Германии", — подписала она фото.

На опубликованном снимке 48-летняя Клум держит большие пальцы вверх и одета в очень короткую футболку немецкой национальной команды. На фото частично оголена её грудь.

Парашютист приземлился прямо на поле перед матчем на Евро-2020

Парашютист приземлился прямо на поле перед матчем на Евро-2020

Отметим, что в итоге Франция победила Германию на Евро-2020. Решающим стал мяч, который в середине первого тайма в свои ворота срезал Матс Хуммельс.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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