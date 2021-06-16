Хайди Клум почти оголила грудь в поддержку сборной Германии, но не помогло
Команда впервые в истории уступила в первом матче чемпионата Европы, причём в результате гола самим себе.
Фото © Instagram / Heidiklum
Супермодель Хайди Клум решила необычным образом поддержать сборную Германии по футболу перед матчем против французской команды в Мюнхене на Евро-2020. Она опубликовала пикантный снимок в социальных сетях.
"Удачи сегодня Германии", — подписала она фото.
На опубликованном снимке 48-летняя Клум держит большие пальцы вверх и одета в очень короткую футболку немецкой национальной команды. На фото частично оголена её грудь.
Отметим, что в итоге Франция победила Германию на Евро-2020. Решающим стал мяч, который в середине первого тайма в свои ворота срезал Матс Хуммельс.
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