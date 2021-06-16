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Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии на Евро-2020

Важнейшая игра для нашей национальной команды пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 по московскому времени.

16 июня, 08:56
<p>Фото © Instagram / achillcat</p>

Фото © Instagram / achillcat

Кот-оракул Ахилл сделал своё очередное предсказание на Евро-2020. На сей раз он немного обрадовал российских болельщиков и посчитал, что именно наша сборная одержит победу в матче против Финляндии.

На выбор у Ахилла было две миски с кормом, напротив каждой из них стояли флаги сегодняшних соперников. В итоге усатый предсказатель решил позавтракать именно из миски с нашим триколором.

Парашютист приземлился прямо на поле перед матчем на Евро-2020

Парашютист приземлился прямо на поле перед матчем на Евро-2020

Добавим, что матч Россия — Финляндия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00, встречу в прямом эфире покажет Первый канал.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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