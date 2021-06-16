Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии на Евро-2020

Кот-оракул Ахилл сделал своё очередное предсказание на Евро-2020. На сей раз он немного обрадовал российских болельщиков и посчитал, что именно наша сборная одержит победу в матче против Финляндии.

На выбор у Ахилла было две миски с кормом, напротив каждой из них стояли флаги сегодняшних соперников. В итоге усатый предсказатель решил позавтракать именно из миски с нашим триколором.