Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии на Евро-2020
Важнейшая игра для нашей национальной команды пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 по московскому времени.
Фото © Instagram / achillcat
Кот-оракул Ахилл сделал своё очередное предсказание на Евро-2020. На сей раз он немного обрадовал российских болельщиков и посчитал, что именно наша сборная одержит победу в матче против Финляндии.
На выбор у Ахилла было две миски с кормом, напротив каждой из них стояли флаги сегодняшних соперников. В итоге усатый предсказатель решил позавтракать именно из миски с нашим триколором.
Добавим, что матч Россия — Финляндия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00, встречу в прямом эфире покажет Первый канал.
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