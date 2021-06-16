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ЦБ не исключил сокращения объёмов выдачи льготной ипотеки

Вместе с тем в регуляторе отметили, что по итогам года рост ипотечного кредитования может составить около 20%.

16 июня, 12:30
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Объёмы выдачи льготной ипотеки могут сократиться, если программа будет продлена на более жёстких условиях. Об этом в ходе брифинга заявил глава Департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Если она (программа) в таком виде будет модифицирована, как было озвучено, то там может быть сокращение существующих объёмов в силу того, что на некоторых рынках, в частности в крупных городах, это будет существенным ограничивающим фактором. Дополнительно предполагается, что ставка будет увеличена, а это тоже может влиять на спрос", — заявил Данилов.

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При этом глава Департамента Центробанка добавил, что общий спрос на ипотеку в текущем году может сохраниться и по итогам года рост ипотечного кредитования может составить около 20%. Он предположил, что может расти и общий спрос. По его словам, "второй квартал будет выше первого, а дальше будет зависеть от того, насколько будет модифицирована программа".

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Напомним, о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% объявил президент России Владимир Путин в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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