ЦБ не исключил сокращения объёмов выдачи льготной ипотеки
Вместе с тем в регуляторе отметили, что по итогам года рост ипотечного кредитования может составить около 20%.
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Объёмы выдачи льготной ипотеки могут сократиться, если программа будет продлена на более жёстких условиях. Об этом в ходе брифинга заявил глава Департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
"Если она (программа) в таком виде будет модифицирована, как было озвучено, то там может быть сокращение существующих объёмов в силу того, что на некоторых рынках, в частности в крупных городах, это будет существенным ограничивающим фактором. Дополнительно предполагается, что ставка будет увеличена, а это тоже может влиять на спрос", — заявил Данилов.
При этом глава Департамента Центробанка добавил, что общий спрос на ипотеку в текущем году может сохраниться и по итогам года рост ипотечного кредитования может составить около 20%. Он предположил, что может расти и общий спрос. По его словам, "второй квартал будет выше первого, а дальше будет зависеть от того, насколько будет модифицирована программа".
Напомним, о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% объявил президент России Владимир Путин в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов.
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