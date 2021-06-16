ЦБ не исключил сокращения объёмов выдачи льготной ипотеки

Объёмы выдачи льготной ипотеки могут сократиться, если программа будет продлена на более жёстких условиях. Об этом в ходе брифинга заявил глава Департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Если она (программа) в таком виде будет модифицирована, как было озвучено, то там может быть сокращение существующих объёмов в силу того, что на некоторых рынках, в частности в крупных городах, это будет существенным ограничивающим фактором. Дополнительно предполагается, что ставка будет увеличена, а это тоже может влиять на спрос", — заявил Данилов.

При этом глава Департамента Центробанка добавил, что общий спрос на ипотеку в текущем году может сохраниться и по итогам года рост ипотечного кредитования может составить около 20%. Он предположил, что может расти и общий спрос. По его словам, "второй квартал будет выше первого, а дальше будет зависеть от того, насколько будет модифицирована программа".