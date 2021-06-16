Футбольный клуб "Сочи" узнал соперника по первым матчам в Еврокубках в истории
По результатам прошлого сезона южане сумели пробиться в розыгрыш абсолютно нового турнира.
Фото © ФК "Сочи"
Футбольный клуб "Сочи" встретится с клубом "Кешля" из Азербайджана во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
Первый матч пройдёт на стадионе "Фишт" 22 июля, ответная встреча — через неделю. Добавим, что для "Сочи" это будут первые матчи в Еврокубках в истории клуба.
Напомним, что по итогам прошлого сезона в РПЛ команда Владимира Федотова заняла пятое место и смогла пробиться в розыгрыш абсолютно нового европейского клубного турнира.
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