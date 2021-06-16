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Футбольный клуб "Сочи" узнал соперника по первым матчам в Еврокубках в истории

По результатам прошлого сезона южане сумели пробиться в розыгрыш абсолютно нового турнира.

16 июня, 12:28
<p>Фото © ФК "Сочи"</p>

Фото © ФК "Сочи"

Футбольный клуб "Сочи" встретится с клубом "Кешля" из Азербайджана во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Первый матч пройдёт на стадионе "Фишт" 22 июля, ответная встреча — через неделю. Добавим, что для "Сочи" это будут первые матчи в Еврокубках в истории клуба.

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Напомним, что по итогам прошлого сезона в РПЛ команда Владимира Федотова заняла пятое место и смогла пробиться в розыгрыш абсолютно нового европейского клубного турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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