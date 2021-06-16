Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч с Финляндией на Евро-2020. Главная неожиданность — вратарская линия, где Станислав Черчесов решил заменить Антона Шунина.

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В итоге в воротах сыграет Матвей Сафонов. Чуть выше — Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Игорь Дивеев. В средней линии сразу шесть человек: Марио Фернандес, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук и Александр Головин. В атаке — Артём Дзюба.