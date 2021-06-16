Шанс для Сафонова: Сборная России назвала состав на матч с Финляндией
Встреча в Санкт-Петербурге начнётся в 16:00 по московскому времени.
Фото © РФС
Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч с Финляндией на Евро-2020. Главная неожиданность — вратарская линия, где Станислав Черчесов решил заменить Антона Шунина.
Фото © Сборная России по футболу
В итоге в воротах сыграет Матвей Сафонов. Чуть выше — Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Игорь Дивеев. В средней линии сразу шесть человек: Марио Фернандес, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук и Александр Головин. В атаке — Артём Дзюба.
Напомним, сборная России в первом матче на Евро-2020 разгромно проиграла Бельгии со счётом 0:3. Вторая встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Соперником станет Финляндия. Начало матча — в 16:00.
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