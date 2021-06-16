НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шанс для Сафонова: Сборная России назвала состав на матч с Финляндией

Встреча в Санкт-Петербурге начнётся в 16:00 по московскому времени.

16 июня, 11:46
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч с Финляндией на Евро-2020. Главная неожиданность — вратарская линия, где Станислав Черчесов решил заменить Антона Шунина.

Фото © Сборная России по футболу

Фото © Сборная России по футболу

В итоге в воротах сыграет Матвей Сафонов. Чуть выше — Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Игорь Дивеев. В средней линии сразу шесть человек: Марио Фернандес, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук и Александр Головин. В атаке — Артём Дзюба.

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Напомним, сборная России в первом матче на Евро-2020 разгромно проиграла Бельгии со счётом 0:3. Вторая встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Соперником станет Финляндия. Начало матча — в 16:00.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Футбольный клуб "Сочи" узнал соперника по первым матчам в Еврокубках в истории

сегодня в 12:28

Президент РФС рассказал о перспективах работы Черчесова после Евро-2020

сегодня в 11:30

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

сегодня в 10:27

"Две великие державы": Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным как разногласия, так и сотрудничество

сегодня в 12:32

ЦБ не исключил сокращения объёмов выдачи льготной ипотеки

сегодня в 12:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1