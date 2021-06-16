В Томске вооружённый мужчина напал на сотрудников Росгвардии

Сотрудники Росгвардии в Томске во время одного из вызовов столкнулись с сопротивлением агрессивного и вооружённого местного жителя. В результате пострадал один правоохранитель, один гражданский и сам напавший, по ногам которого росгвардейцы были вынуждены открыть огонь.

Ночью на пульт централизованной охраны УВО по Томску поступил сигнал "Тревога" из городской квартиры. Через три минуты на место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Некоторое время двери по указанному адресу никто не открывал.

"Дверь квартиры резко открылась, и из неё выбежал гражданин, который угрожал ножом и предметом, конструктивно схожим с оружием. Злоумышленник произвёл выстрел в сторону сотрудников и нанёс режущие удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии. Затем вооруженный мужчина двинулся в сторону второго сотрудника вневедомственной охраны. На предупредительный выстрел росгвардейца напавший не отреагировал и произвёл ещё три выстрела", — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Росгвардейцу пришлось применить табельное оружие в отношении напавшего, в результате чего он был задержан. Сотрудники вневедомственной охраны на месте оказали первую помощь пострадавшим. Впоследствии выяснилось, что напавший применял аэрозольный пистолет. Задержанный мужчина 1978 года рождения передан сотрудникам полиции.