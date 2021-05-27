Экстрасенс обманул дочь экс-губернатора Пензенской области на 16 млн, так и не решив личный вопрос

Дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарёва стала жертвой афериста в Москве. Наталья записалась на приём к ясновидящей, чтобы та оказала ей определённую услугу. За неё девушка авансом перевела 16 млн рублей, но после этого след экстрасенса простыл, пишет телеграм-канал "112".

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Та скрылась с деньгами в неизвестном направлении, и Наталье ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Вероятно, от мага дочь экс-губернатора Пензенской области хотела добиться совета, как поступить в личной жизни, ведь буквально за несколько дней до обмана у Натальи произошёл неприятный инцидент с её молодым человеком.

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