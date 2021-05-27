Экстрасенс обманул дочь экс-губернатора Пензенской области на 16 млн, так и не решив личный вопрос
Не получив оговоренную услугу, девушка обратилась в полицию с заявлением, заподозрив ясновидящую в мошенничестве.
Дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарёва стала жертвой афериста в Москве. Наталья записалась на приём к ясновидящей, чтобы та оказала ей определённую услугу. За неё девушка авансом перевела 16 млн рублей, но после этого след экстрасенса простыл, пишет телеграм-канал "112".
Та скрылась с деньгами в неизвестном направлении, и Наталье ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Вероятно, от мага дочь экс-губернатора Пензенской области хотела добиться совета, как поступить в личной жизни, ведь буквально за несколько дней до обмана у Натальи произошёл неприятный инцидент с её молодым человеком.
Фото © PenzaNews
Девушка заподозрила возлюбленного в измене и устроила за ним слежку. Но когда она приехала к нему домой, Ираклий догадался о цели визита и устроил скандал, погнавшись за девушкой. Во время автомобильной погони он прижал "майбах" любимой к крайней полосе и проткнул ей колёса. За рулём в тот момент находился водитель Натальи, он впоследствии и обратился в полицию с заявлением.
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