Honor презентовал смартфоны с сервисами Google

Смартфоны линейки Honor 50 стали первыми устройствами с предустановленными сервисами Google (GMS) с момента введения Соединёнными Штатами санкций против Huawei, от которой в конце прошлого года отделилась Honor.

Представленные на презентации гаджеты работают под управлением Android 11 и могут похвастаться продвинутыми камерами. Сердцем смартфонов стал процессор SoC Qualcomm Snapdragon 778 5G. Также они оборудованы дисплеями с частотой обновления 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя составляет 300 Гц. Кроме того, Honor 50 и 50 Pro оснащаются 6,57- и 6,72-дюймовой OLED-матрицами соответственно. В более доступном Honor 50 SE используется IPS-панель диагональю 6,78 дюйма. Разрешение экранов всех трёх устройств соответствует Full HD+, а дисплеи Honor 50 и 50 Pro загнуты по бокам.

Версии 50 и 50 Pro доступны как с 8, так и с 12 Гбайт оперативной памяти. Honor 50 SE есть в вариантах с 6 и с 8 Гбайт ОЗУ. Ёмкость накопителя для Honor 50 и Honor 50 SE представлена в двух вариантах — 128 и 256 Гбайт. Honor 50 Pro будет доступен только с 256 Гбайт постоянной памяти.

Уточняется, что стоимость Honor 50 в Китае составит 30,3 тысячи рублей в пересчёте на российскую валюту, а Honor 50 Pro — 41,5 тысячи рублей.