Apple идёт в атаку: Айфоны получили обновление и могут "убить" андроид
Apple и Google показали новые версии операционных систем для смартфонов — iOS 15 и Android 12. На этот раз Android удивила массой изменений, а iOS разочаровала их небольшим количеством и минимальной значимостью новых функций. Тем не менее обе операционки движутся в одном направлении. Разберём, что предложили разработчики и как изменятся наши смартфоны.
Безопасная iOS со странностями
Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket
7 июня на WWDC 2021 компания Apple показала обновлённую операционную систему iOS 15. Конференция длилась почти два часа, но за это время компании не удалось удивить пользователей. Почти сразу в соцсетях появились жалобы на то, что обновление проходное и устанавливать его для знакомства с новыми возможностями нет смысла.
New “shared with you” - Anything that’s shared with you like news, photos, or music will now have a new location to see it all in one place. Images shared will automatically go into your library!— iJustine (@ijustine) June 7, 2021
New notifications summary is nice too.#WWDC2021 #AppleEvent pic.twitter.com/gsH4jHjoBy
Apple обозначила пять основных направлений в развитии iOS 15:
- Глобальное улучшение FaceTime. Пользователи прямо во время разговора по FaceTime смогут делиться впечатлениями с друзьями через функцию SharePlay. FaceTime стал полноценным сервисом видеоконференций — как Skype или Zoom. Несколько лет назад в нём появились групповые видеозвонки, теперь в нём можно работать полноценно — выводить изображение с экрана или делиться трансляцией с него же.
- Камера помогает активнее взаимодействовать с окружающей средой: в приложении появилась функция "Онлайн-текст". Она распознаёт шрифт на фотографиях и позволяет скопировать пароль от Wi-Fi и вставить в строку, чтобы не вводить вручную.
- Приложение Wallet теперь поддерживает дополнительные типы ключей, которые помогают открывать двери одним касанием телефона. Это нововведение важно по двум причинам. Во-первых, Apple планирует заменить смартфонами обычные ключи. Во-вторых, в этом году цифровые ключи для автомобилей, которые Apple уже протестировала, стали ещё удобнее благодаря поддержке технологии Ultra Wideband. Она же используется в AirTag для поиска метки с точностью до сантиметров, в России сеть пока запрещена, потому что её используют военные.
- Вершиной безопасности данных стала подписка iCloud+. Помимо основной подписки на "яблочное" облачное хранилище компания предложит варианты защиты от слежки. Функция iCloud Private Delay будет шифровать весь исходящий трафик устройства, чтобы никто не мог его перехватить.
- Следом идут незначительные косметические улучшения. В приложении "Заметки" можно использовать созданные пользователем теги. Теперь уведомления можно сгруппировать так, как удобно пользователю. Функция Notification Summary ещё сильнее облегчит работу и соберёт их в подборку, выделив самые важные.
Updated Notifications with PHOTOS! FINALLY!#WWDC2021 pic.twitter.com/xCiA5PZWAZ— Safwan AhmedMia (@SuperSaf) June 7, 2021
А что Android?
Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket
В Android 12, которую Google презентовала чуть раньше, изменения оказались более заметными, в первую очередь визуально. Три самых важных: новый дизайнерский язык Material Design с минималистичным дизайном, панель Privacy Dashboard, где можно посмотреть, какие данные собирают приложения, и Digital Car Key — цифровой ключ для автомобиля, такой же как в Apple Wallet.
Love this new 3D AR Apple Maps feature! #WWDC2021 #AppleEvent pic.twitter.com/pQdPCm9Wyj— iJustine (@ijustine) June 7, 2021
Но ничего хорошего Google пока не светит — iOS 15 после релиза будет доступна на всех совместимых устройствах, в то время как Android 12 показывают в разное время и для разных устройств. К тому же большинство производителей смартфонов после выхода накладывают на Android оболочку со своим дизайном и возможностями, и в результате получается дизайнерская каша, "хлебать" которую пользователи не хотят.
Наследие Джобса?
Но тут появляется соблазн поругать Apple, представители которой не очень любят серьёзные перемены, хоть и совершают с их помощью революцию то в производстве процессоров, то в дизайне. Например, в прошлом году для iOS 14 предложили большие изменения: виджеты на рабочем столе, библиотека приложений, картинка в картинке, новый подход к конфиденциальности.
За всю историю дизайн iOS радикально менялся лишь однажды: в 2013 году с выпуском iOS 7 в iPhone и iPad отказались от скевоморфизма (когда цифровые объекты создаются трёхмерными, максимально похожими на реальные). И, Боже, какая паника была у пользователей!
Принято считать, что Android опережает iOS. В спорах между фанатами айфонов и андроид-пользователей появляются такие аргументы: ОС от Google раньше получила виджеты. На это "яблочники" отвечают, что новшества Apple менее заметные, но более важные. Повышенная конфиденциальность данных, взаимодействие с автомобилем, сверхширокополосная связь (которая в перспективе заменит Bluetooth) — это разработки на перспективу, и у компании из Купертино думать о будущем получается лучше.
Комментариев: 0