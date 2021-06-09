Безопасная iOS со странностями

Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

7 июня на WWDC 2021 компания Apple показала обновлённую операционную систему iOS 15. Конференция длилась почти два часа, но за это время компании не удалось удивить пользователей. Почти сразу в соцсетях появились жалобы на то, что обновление проходное и устанавливать его для знакомства с новыми возможностями нет смысла.

New “shared with you” - Anything that’s shared with you like news, photos, or music will now have a new location to see it all in one place. Images shared will automatically go into your library!



New notifications summary is nice too.#WWDC2021 #AppleEvent pic.twitter.com/gsH4jHjoBy — iJustine (@ijustine) June 7, 2021

Apple обозначила пять основных направлений в развитии iOS 15:

Глобальное улучшение FaceTime. Пользователи прямо во время разговора по FaceTime смогут делиться впечатлениями с друзьями через функцию SharePlay. FaceTime стал полноценным сервисом видеоконференций — как Skype или Zoom. Несколько лет назад в нём появились групповые видеозвонки, теперь в нём можно работать полноценно — выводить изображение с экрана или делиться трансляцией с него же.

Камера помогает активнее взаимодействовать с окружающей средой: в приложении появилась функция "Онлайн-текст". Она распознаёт шрифт на фотографиях и позволяет скопировать пароль от Wi-Fi и вставить в строку, чтобы не вводить вручную.

Приложение Wallet теперь поддерживает дополнительные типы ключей, которые помогают открывать двери одним касанием телефона. Это нововведение важно по двум причинам. Во-первых, Apple планирует заменить смартфонами обычные ключи. Во-вторых, в этом году цифровые ключи для автомобилей, которые Apple уже протестировала, стали ещё удобнее благодаря поддержке технологии Ultra Wideband. Она же используется в AirTag для поиска метки с точностью до сантиметров, в России сеть пока запрещена, потому что её используют военные.

Вершиной безопасности данных стала подписка iCloud+. Помимо основной подписки на "яблочное" облачное хранилище компания предложит варианты защиты от слежки. Функция iCloud Private Delay будет шифровать весь исходящий трафик устройства, чтобы никто не мог его перехватить.

Следом идут незначительные косметические улучшения. В приложении "Заметки" можно использовать созданные пользователем теги. Теперь уведомления можно сгруппировать так, как удобно пользователю. Функция Notification Summary ещё сильнее облегчит работу и соберёт их в подборку, выделив самые важные.

А что Android?

Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

В Android 12, которую Google презентовала чуть раньше, изменения оказались более заметными, в первую очередь визуально. Три самых важных: новый дизайнерский язык Material Design с минималистичным дизайном, панель Privacy Dashboard, где можно посмотреть, какие данные собирают приложения, и Digital Car Key — цифровой ключ для автомобиля, такой же как в Apple Wallet.

Но ничего хорошего Google пока не светит — iOS 15 после релиза будет доступна на всех совместимых устройствах, в то время как Android 12 показывают в разное время и для разных устройств. К тому же большинство производителей смартфонов после выхода накладывают на Android оболочку со своим дизайном и возможностями, и в результате получается дизайнерская каша, "хлебать" которую пользователи не хотят.

Наследие Джобса?

Но тут появляется соблазн поругать Apple, представители которой не очень любят серьёзные перемены, хоть и совершают с их помощью революцию то в производстве процессоров, то в дизайне. Например, в прошлом году для iOS 14 предложили большие изменения: виджеты на рабочем столе, библиотека приложений, картинка в картинке, новый подход к конфиденциальности.

За всю историю дизайн iOS радикально менялся лишь однажды: в 2013 году с выпуском iOS 7 в iPhone и iPad отказались от скевоморфизма (когда цифровые объекты создаются трёхмерными, максимально похожими на реальные). И, Боже, какая паника была у пользователей!