Министерский откат: в Челябинске уже нескольких строительных чиновников подозревают в коррупции

Замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина задержали 4 июня в рабочем кабинете на улице Елькина, после чего увезли на допрос. Основанием стало уголовное дело, возбуждённое региональным управлением Следственного комитета по "чиновничьей" статье 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, чиновник получил более одного миллиона рублей от бизнесмена, чтобы лоббировать его интересы.

Задержание Ивана Белавкина. Кадр из видео YouTube / Ирина Крючкова

Стройки и взятки

В региональный Минстрой силовики пришли не сразу. Сначала в оперативную разработку попала "дочка" министерства — Челябоблинвестстрой. Речь идёт о сомнительных тендерах, которые проводила организация в последние несколько лет.

Например, Челябоблинвестстрой выступил заказчиком строительства фельдшерско-акушерских пунктов в Брединском, Агаповском, Октябрьском районах и Копейске. В результате строительства региональная казна потеряла шесть миллионов рублей. Общая сумма неэффективно потраченных средств — 11 миллионов.

30 апреля 2020 года Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК (превышение должностных полномочий) против сотрудников регионального Минстроя и Челябоблинвестстроя о нарушениях, якобы допущенных при возведении областного центра по шорт-треку.

В мае Прокуратура Челябинской области передала следователям материалы проверки о хищении бюджетных средств при возведении двухэтажной пристройки к местному Театру оперы и балета. Примерно тогда же областная контрольно-счётная палата выявила злоупотребления при строительстве биатлонного центра в Златоусте.

По возбуждённому уголовному делу был задержан Михаил Азаматов — директор и соучредитель фирмы "Стройтранссоюз", работавшей на объектах строительства шорт-трека в Челябинске и златоустинского биатлонного центра.

Татьяна Антонова. Фото © Официальный сайт Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

Он не стал отпираться и сдал чиновников, курировавших стройки: замглавы Минстроя Татьяну Антонову и директора Челябоблинвестроя Константина Абаимова. Обоих арестовали по подозрению во взяточничестве. Первой инкриминировали незаконное получение более чем двух миллионов рублей, второму — свыше одного миллиона.

За арестом Антоновой последовало задержание первого замминистра строительства Челябинской области Белавкина.

Корпорация "Обогащение"

Как выяснил Лайф, Белавкин может быть связан ещё одним коррупционным скандалом. Ранее он входил в совет директоров уральской "Корпорации развития" со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Бывшего управленца компании Сергея Маслова подозревали в хищении у банка "Народный кредит" одного миллиарда рублей (банк ликвидирован в 2014 году по решению Центробанка). В 2017 году уголовное дело было закрыто.

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Однако во время расследования всплыли пикантные детали. По данным СМИ, силовики задержали Маслова в его усадьбе на участке в три гектара в элитном коттеджном поселке Архангельское под Красногорском. При обысках силовики нашли авторскую копию скульптуры Сальвадора Дали "Носорог", стены дома украшали полотна русских художников, в сейфах обнаружили $100 тыс. наличными. Помимо этого чиновнику принадлежали премиальные автомобили Bentley, Maybach и два раритетных Mercedes.

Этим список имущества Маслова не ограничивался. Якобы он обладатель нескольких квартир в Москве, недвижимости за границей, а на одной из зарубежных судоверфей заказал 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн.

При обысках в 2016 году у заместителя Маслова Владимира Караманова, который также поселился в подмосковном элитном поселке в районе Петрово-Дальнего на Новорижском шоссе, силовики обнаружили крупную сумму наличных и множество ювелирных изделий.

Чёрные дыры челябинского строительства

Фото © ТАСС / Валерий Бушухин

Первый крупный скандал с участием руководства Минстроя Челябинской области произошёл в 2013 году. Тогда строительные компании, прокладывавшие автомобильные дороги по заказу Минстроя, обвинили ведомство и генподрядную организацию "Челси" (переименована и ликвидирована), отвечавшую за выполнение контрактов, в хищении 115 млн рублей. Эти деньги, обещанные по контрактам, до строителей якобы не дошли, утверждал директор одной из субподрядных организаций ДРСУ "Дорожник" Султан Темирбаев в письме на имя полпреда президента в УрФО Игоря Холманских.