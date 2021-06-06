Эротическая модель метит в депутаты, пообещав девушкам бесплатное увеличение груди в случае победы
Кандидатка привлекла к себе внимание необычными лозунгами, которые сочетает с плакатами, где позирует обнажённой.
Росио Пино — эротическая модель из Мексики, которая продаёт свои откровенные кадры на сайте Onlyfans под псевдонимом La Grosera. Девушка щедро украсила тело татуировками и заявляет, что ей доставляет удовольствие демонстрировать обнажённые формы.
Однако одним пикантным контентом мексиканка решила не ограничиваться. Беременная брюнетка хочет заниматься политикой и стала кандидатом в депутаты от штата Сонора, представляя Прогрессивную партию социальных сетей. И идеи Пино действительно передовые.
Модель собирается бороться за расширение прав и возможностей женщин. А один из пунктов её кампании гласит, что если Пино станет депутатом, то она добьётся бесплатных операций по увеличению груди для всех представительниц прекрасного пола.
Женщин не спрашивали, чего они хотят. Никто этого не делал. Если вы выйдете на улицу и спросите: "Хотите ли вы пластическую операцию?", — мы все скажем вам: "Да"
Однако Пино не настолько легкомысленна, как могло показаться, пишет La Razón. Модель отметила, что в приоритете будут женщины, пережившие мастэктомию из-за рака. Им будут восстанавливать грудь независимо от того, имеют ли они медицинскую страховку или нет.
На сайте Пино указано, что она решила заняться политикой после того, как стала помогать жертвам землетрясения в Чьяпасе в 2017 году. Модель просит не судить о ней по внешности и способу заработка и отмечает, что стране нужны перемены. Ведь никому не станет хуже, если на смену коррупционерам, убийцам, насильникам и наркоторговцам придёт она.
В чём мы меньше всего нуждаемся сейчас, так это в более консервативных, коррумпированных и шовинистически настроенных мужчинах-политиках
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