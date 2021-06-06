Парень спрятал камеру и только спустя 6 лет отношений узнал, что девушка изменяет ему в их же доме
У бедняги уже были свои подозрения, но, устанавливая слежку, он никак не думал, что они подтвердятся.
Особую нишу в "Тиктоке" — наравне с танцами и липсинком — занимают истории об отношениях, в которых либо пары сходятся под романтичную музыку, либо расходятся из-за обмана и лжи. Парень, который захотел остаться анонимным и взял псевдоним Mr. Surveillance, оказался именно во второй группе. Он поделился с пользователями Сети роликом об измене своей возлюбленной, и тот за два дня набрал 4,4 млн просмотров и более 450 тыс. лайков.
Видео © TikTok / mrsurveillance
Подозрения насчёт верности своей девушки у Mr. Surveillance появились уже давно, но он не хотел портить шесть лет стабильных отношений. Однако, не выдержав, парень купил скрытую камеру в виде зарядного устройства и установил её на кухне, откуда открывался хороший вид на коридор. Затем тиктокер просто ушёл из дома и начал слежку. К сожалению, все его домыслы подтвердились — возлюбленная поспешила пригласить домой ухажёра.
"Между нами всё кончено. Срочно собирай свои вещи и выметайся. Надеюсь, ты счастлива", — написал расстроенный парень своей теперь уже бывшей девушке. А подписчикам он посоветовал: "Если видите девушку по имени Эшли — лучше бегите". Пользователи "Тиктока" поспешили утешить парня, ведь теперь он сможет найти себе любимую, которая не будет ему изменять.
Друг, ну теперь ты хотя бы знаешь правду. Ей же хуже, что она тебя упустила. Держись!
Блин, все бабы одинаковые((((
Эй, парень, ты же знаешь, что это противозаконно, да?
Последний комментатор был прав. Mr. Surveillance потому и опубликовал видео под псевдонимом, чтобы его не вычислили. Камеры наблюдения разрешены повсеместно, но для своей слежки он использовал аппаратуру, которая больше походит на технику для шпионажа и тайной съёмки. И хоть Mr. Surveillance снимал только свой дом, за сам факт приобретения такой игрушки его могут привлечь к ответственности.
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