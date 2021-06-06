НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Парень спрятал камеру и только спустя 6 лет отношений узнал, что девушка изменяет ему в их же доме

У бедняги уже были свои подозрения, но, устанавливая слежку, он никак не думал, что они подтвердятся.

6 июня, 14:00
31925

Фото © TikTok / mrsurveillance

Особую нишу в "Тиктоке" — наравне с танцами и липсинком — занимают истории об отношениях, в которых либо пары сходятся под романтичную музыку, либо расходятся из-за обмана и лжи. Парень, который захотел остаться анонимным и взял псевдоним Mr. Surveillance, оказался именно во второй группе. Он поделился с пользователями Сети роликом об измене своей возлюбленной, и тот за два дня набрал 4,4 млн просмотров и более 450 тыс. лайков.

Видео © TikTok / mrsurveillance

Подозрения насчёт верности своей девушки у Mr. Surveillance появились уже давно, но он не хотел портить шесть лет стабильных отношений. Однако, не выдержав, парень купил скрытую камеру в виде зарядного устройства и установил её на кухне, откуда открывался хороший вид на коридор. Затем тиктокер просто ушёл из дома и начал слежку. К сожалению, все его домыслы подтвердились — возлюбленная поспешила пригласить домой ухажёра.

Фото © TikTok / mrsurveillance

Фото © TikTok / mrsurveillance

"Между нами всё кончено. Срочно собирай свои вещи и выметайся. Надеюсь, ты счастлива", — написал расстроенный парень своей теперь уже бывшей девушке. А подписчикам он посоветовал: "Если видите девушку по имени Эшли — лучше бегите". Пользователи "Тиктока" поспешили утешить парня, ведь теперь он сможет найти себе любимую, которая не будет ему изменять.

Фото © TikTok / mrsurveillance

Фото © TikTok / mrsurveillance

Друг, ну теперь ты хотя бы знаешь правду. Ей же хуже, что она тебя упустила. Держись!

el_papi_chulo_956

Блин, все бабы одинаковые((((

lil_baljeet_3

Эй, парень, ты же знаешь, что это противозаконно, да?

lovsfrogs

Последний комментатор был прав. Mr. Surveillance потому и опубликовал видео под псевдонимом, чтобы его не вычислили. Камеры наблюдения разрешены повсеместно, но для своей слежки он использовал аппаратуру, которая больше походит на технику для шпионажа и тайной съёмки. И хоть Mr. Surveillance снимал только свой дом, за сам факт приобретения такой игрушки его могут привлечь к ответственности.

Девушка срочно сбежала от парня-изменщика, увидев, чем он объяснил его переписки с незнакомками

Девушка срочно сбежала от парня-изменщика, увидев, чем он объяснил его переписки с незнакомками

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Супруги поделились своими открытиями о браке, и 15 этих уморительных твитов — чистое золото

5 июня, 15:00

"Пусть оплатит посещения психолога": Россиянка уличила бывшего в изменах и теперь требует миллионную компенсацию в суде

2 июня, 15:01

Солистка Little Big снялась в белом белье, не заметив, что вода сделала его полностью прозрачным

сегодня в 11:44

Пьяный член Общественной палаты Домодедова подрался с инспекторами ДПС, "защищая" друга

сегодня в 14:00

СМИ узнали о годовалой дочке Павла Табакова

сегодня в 13:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1