Девушка срочно сбежала от парня-изменщика, увидев, чем он объяснил его переписки с незнакомками

Да, я люблю общаться с девушками, это ощущается как что-то новое и небанальное. Я понимаю, что я отвратителен, но ничего не могу с собой поделать. Пойми, фактически я тебе не изменял. Я думал встретиться с некоторыми из них, но это было бы слишком сложно устроить, поэтому и решил забить. Я нашёл золотую середину — так я мог флиртовать с новыми людьми и встречаться с тобой

Брендон