Девушка срочно сбежала от парня-изменщика, увидев, чем он объяснил его переписки с незнакомками
Мария встречалась с Брендоном семь лет и считала их отношения идеальными, пока её друг не наткнулся на нечто подозрительное.
Тиктокерша Мария Мажик поделилась с подписчиками своей историей, которая разозлила не одну девушку в комментариях. Блогерша семь лет состояла в отношениях со своим парнем Брендоном и была счастлива. Пара жила вместе и даже завела двух собак. Девушка начала подумывать о большем, когда её друг случайно наткнулся на профиль Брендона в приложении для знакомств.
Видео © TikTok / mariahmajik
Решив, что паниковать рано, они вместе проверили фейсбук-аккаунт бойфренда, и оказалось, что через него он заходил во множество таких приложений. Расстроенная Мария спросила у Брендона всё начистоту, и тот признался. Он объяснил, что во всём виновата природа парней, которая не позволяет остановиться на одной девушке.
Да, я люблю общаться с девушками, это ощущается как что-то новое и небанальное. Я понимаю, что я отвратителен, но ничего не могу с собой поделать. Пойми, фактически я тебе не изменял. Я думал встретиться с некоторыми из них, но это было бы слишком сложно устроить, поэтому и решил забить. Я нашёл золотую середину — так я мог флиртовать с новыми людьми и встречаться с тобой
Сообщения парня привели Марию в ярость, она тут же заблокировала номер своего возлюбленного, забрала собак и переехала на время к родителям, чтобы уже там спокойно найти себе новое жильё. Подписчиц в комментариях тоже возмутили наглость и эгоизм Брендона, и они поддержали девушку.
Неужели не было никаких знаков? Его сообщения будто написаны социопатом... Мне так жаль, дорогая(((
"Это всё природа парней"... Что за жалкое ничтожество! Милая, скоро наступит тот день, когда ты будешь рада, что избавилась от него, хоть это и будет означать, что семь лет улетели в трубу
Я потратила так два года... Мне очень жаль, дорогая, держись, многие тебя понимают
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