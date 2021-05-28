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Муж бросил модель-"инопланетянку" из Киева, узнав, каким образом ей достаются деньги

Парень не смог смириться с тем, что самые откровенные части тела его возлюбленной видит не только он.

28 мая, 14:20

Фото © Instagram / alena_omovych

26-летняя модель Алёна Омович родом из Киева изменила себя до неузнаваемости с помощью пластики и вдобавок активно ретуширует свои снимки. Поэтому на фото в "Инстаграме" девушка выглядит инопланетной: аномально тонкая талия кажется нереальной на фоне объёмных ягодиц и груди. Лицо украинки тоже переделано под стандарты соцсетей: гипертрофированные губы, "лисьи" глаза и нос, который вот-вот совсем исчезнет.

Фото © Instagram / alena_omovych, omovych

Фото © Instagram / alena_omovych, omovych

При этом Алёна была успешна не только в "Инстаграме". Якобы несколько лет она состояла в отношениях с парнем, с которым периодически выкладывала фото. Избранника называли мужем девушки — в соцсетях они носили одну фамилию. Но роману всё же пришёл конец. И теперь блогер раскрыл в сториз, почему бросил свою возлюбленную: его не устроило то, как Алёна зарабатывает деньги. Девушка в том числе продавала свои откровенные кадры.

Как очень принципиальный человек, не приемлю некоторые способы заработка, включая Onlyfans и остальное тому подобное. <...> Для меня это очень больная тема, я бы её вообще не касался даже трёхметровой палкой. Но, знаете, каждому человеку своё

Бывший муж Алёны Омович

Фото © Instagram / omovych

Также блогер, отвечая на вопросы подписчиков, рассказал, какой должна быть его жена. И описал образ, противоположный бывшей возлюбленной. Парень заявил, что мечтает о "натуральной" избраннице.

Фото © Instagram / alena_omovych

Фото © Instagram / alena_omovych

Натуральная, простая, с хорошим чувством юмора, симпатичная, харизматичная, которая поддержит в любой ситуации и вместо выноса мозга будет всегда наделять энергией

Бывший муж Алёны Омович

Справа — Алёна Омович до пластики. Фото © Instagram / alena_omovych, VK / Алёна Богданова

Справа — Алёна Омович до пластики. Фото © Instagram / alena_omovych, VK / Алёна Богданова

Однако Алёна не собирается завязывать с пластикой. Модель сообщила подписчикам, что снова увеличила пятую точку, ради чего отправилась в Турцию. "Теперь попа в два раза больше", — похвасталась девушка. Заявление экс-возлюбленного она пока не прокомментировала.

Модель из Киева случайно показала, как выглядит без фильтров, и это совсем другой человек

Модель из Киева случайно показала, как выглядит без фильтров, и это совсем другой человек

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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