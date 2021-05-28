Никита Пресняков рассказал новые подробности о том, как сын Певцова погиб на его глазах

30-летний Никита Пресняков — внук Аллы Пугачёвой — стал гостем последнего выпуска программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где рассказал о своей жизни. Зрители узнали о его жизни в США, отношениях с женой Алёной Красновой и его музыкальной карьере. Не обошлось и без трагичных историй: Никита признался, что стал свидетелем гибели Даниила Певцова — сына актёра Дмитрия Певцова.

Никита Пресняков. Фото © YouTube / "Россия-1"

Солист группы Multiverse рассказал, что 3 сентября 2012 года они все веселились на встрече выпускников. Вечер продолжился на вечеринке в одной из московских квартир, где разгорячённый Даниил вышел подышать воздухом на балкон. Но он неудачно оперся на перила и упал с третьего этажа, разбившись.

Никита Пресняков и Даниил Певцов. Фото © Instagram / npresnyakov и Facebook / Надежда Гизатулина

Никита признался, что тогда находился рядом, поэтому тот вечер стал для него сильным ударом. "Мы с Даней сидели за одной партой. Не были лучшими друзьями, но точно хорошими приятелями. Он слыл очень весёлым, прям актёр-актёр!" — поделился с ведущим парень.

Фото © Facebook / Владимир Апостолиди