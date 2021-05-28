Никита Пресняков рассказал новые подробности о том, как сын Певцова погиб на его глазах
По словам Никиты, парни хорошо общались и даже сидели в школе за одной партой, поэтому смерть друга сильно ударила по нему.
Фото © Instagram / npresnyakov и Facebook / Надежда Гизатулина
30-летний Никита Пресняков — внук Аллы Пугачёвой — стал гостем последнего выпуска программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где рассказал о своей жизни. Зрители узнали о его жизни в США, отношениях с женой Алёной Красновой и его музыкальной карьере. Не обошлось и без трагичных историй: Никита признался, что стал свидетелем гибели Даниила Певцова — сына актёра Дмитрия Певцова.
Никита Пресняков. Фото © YouTube / "Россия-1"
Солист группы Multiverse рассказал, что 3 сентября 2012 года они все веселились на встрече выпускников. Вечер продолжился на вечеринке в одной из московских квартир, где разгорячённый Даниил вышел подышать воздухом на балкон. Но он неудачно оперся на перила и упал с третьего этажа, разбившись.
Никита Пресняков и Даниил Певцов. Фото © Instagram / npresnyakov и Facebook / Надежда Гизатулина
Никита признался, что тогда находился рядом, поэтому тот вечер стал для него сильным ударом. "Мы с Даней сидели за одной партой. Не были лучшими друзьями, но точно хорошими приятелями. Он слыл очень весёлым, прям актёр-актёр!" — поделился с ведущим парень.
Фото © Facebook / Владимир Апостолиди
Он был весёлый, любил вытворять. Увидел бы он сейчас этот стол — захотел бы встать на него головой. А потом кинуть его вон туда, раздеться до трусов и убежать
WOW-stars
Сын Елены Яковлевой, пугающий своими тату, пошёл ещё дальше и вколол парафин в плечи — фото
сегодня в 09:15
Глюкоза проиграла битву нарядов с Меган Фокс из-за двух деталей, которые испортили голое платье
вчера в 13:16
Манижа подаёт в суд на Wonderzine после статьи о том, кто на самом деле отправил её на Евровидение
вчера в 09:40
Комментариев: 0