В Госдуме отреагировали на слова Байдена о его договорённостях с Путиным по Украине

Признание американским лидером важности Минских соглашений — это уже прорыв, отметил один из парламентариев.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что они договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

"Я считаю, что американский президент должен использовать свою сферу влияния для выполнения Украиной Минских соглашений. Без сомнения, американский лидер при желании сможет вывести этот процесс в конструктивное русло. Само признание Джо Байденом важности Минских соглашений — это, по сути, уже прорыв", — отметил депутат нижней палаты парламента в беседе с RT.

Бальбек добавил, что именно исполнение подписанных Минских договорённостей "может стать началом урегулирования гражданского конфликта на Украине".