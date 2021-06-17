В Госдуме отреагировали на слова Байдена о его договорённостях с Путиным по Украине
Признание американским лидером важности Минских соглашений — это уже прорыв, отметил один из парламентариев.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что они договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.
"Я считаю, что американский президент должен использовать свою сферу влияния для выполнения Украиной Минских соглашений. Без сомнения, американский лидер при желании сможет вывести этот процесс в конструктивное русло. Само признание Джо Байденом важности Минских соглашений — это, по сути, уже прорыв", — отметил депутат нижней палаты парламента в беседе с RT.
Бальбек добавил, что именно исполнение подписанных Минских договорённостей "может стать началом урегулирования гражданского конфликта на Украине".
Ранее российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белого дома Джо Байденом заявил, что у Москвы есть единственное обязательство по поводу ситуации на востоке Украины — способствовать реализации Минских соглашений.
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