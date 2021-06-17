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В Госдуме отреагировали на слова Байдена о его договорённостях с Путиным по Украине

Признание американским лидером важности Минских соглашений — это уже прорыв, отметил один из парламентариев.

16 июня, 22:37
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что они договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

"Я считаю, что американский президент должен использовать свою сферу влияния для выполнения Украиной Минских соглашений. Без сомнения, американский лидер при желании сможет вывести этот процесс в конструктивное русло. Само признание Джо Байденом важности Минских соглашений — это, по сути, уже прорыв", — отметил депутат нижней палаты парламента в беседе с RT.

Путин заявил, что тема Украины обсуждалась на встрече с Байденом, но не подробно

Путин заявил, что тема Украины обсуждалась на встрече с Байденом, но не подробно

Бальбек добавил, что именно исполнение подписанных Минских договорённостей "может стать началом урегулирования гражданского конфликта на Украине".

Ранее российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белого дома Джо Байденом заявил, что у Москвы есть единственное обязательство по поводу ситуации на востоке Украины — способствовать реализации Минских соглашений.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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