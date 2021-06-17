Валентина Терешкова в годовщину полёта в космос встретилась с активистами Российского движения школьников

16 июня, в день 58-й годовщины с момента первого полёта женщины в космос, российское общество "Знание" организовало встречу с Валентиной Терешковой для активистов Российского движения школьников (РДШ). Также в мероприятии принимали участие конкурсанты "Большой перемены". Об этом сообщается в группе организации во "ВКонтакте".

"Школьники задавали вопросы о космосе и о полёте женщины-космонавта, о её детстве и семье, о подготовке к полёту. Валентина Владимировна рассказала ребятам о тяжёлом военном времени, как женщины вязали тёплые вещи, дети вкладывали свои рисунки в посылки на фронт — каждый приближал долгожданную Победу как мог", — говорится в сообщении.

Также первая женщина-космонавт поговорила со школьниками о своём детстве и о семье и рассказала, как готовилась к полёту. Валентина Владимировна призналась, что ей пришлось написать десять писем матери, чтобы она каждый день получала по одному, так как полёт держался в строгом секрете. О том, что дочь побывала в космосе, мать первой женщины-космонавта узнала, когда об этом сообщили всей стране.

Также во встрече участвовал российский космонавт, Герой РФ Олег Кононенко. Он побывал в космосе четыре раза и провёл там 737 суток (больше двух лет). Кроме того, пришла поздравить Валентину Владимировну актриса Юлия Пересильд, которая осенью 2021 года отправится на Международную космическую станцию для съёмок фильма "Вызов". Артистка рассказала, что при подготовке к полёту ощутила на себе "титанический труд космонавтов, хотя и прошла всего одну тысячную того, что им приходится испытывать".

В онлайн-формате к встрече подключилось более 300 школьников из 11 регионов страны. Всего в прямом эфире участвовало более 150 тысяч зрителей.

Напомним, развитие общества "Знание" инициировал в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда глава государства.