В Петербурге мужчина во дворе угрожал порезать ножом собак соседей

В Петербурге мужчина прямо во дворе угрожал порезать ножом собак соседей. Видео © LIFE SHOT

В Санкт-Петербурге мужчина на улице подошёл к девушке, которая выгуливала собак своих знакомых, схватил одного из животных и стал угрожать, что порежет его ножом. Вернувшись из поездки, владельцы питомцев устроили драку с обидчиком, в ход пошла даже лопата. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Хозяйка собак Альбина рассказала Лайфу, что вместе с мужем она уехала из города и попросила знакомую погулять с их питомцами. В этот момент и произошло нападение. На кадрах видно, что мужчина с ножом в руках подходит к девушке и угрожает ей и животным. Узнав о случившемся, владельцы собак вернулись в город. Они взяли лопату и вышли во двор. Увидев обидчика в компании пьяных друзей, хозяин животных подошёл к ним, после чего началась потасовка. Во время конфликта угрожавший питомцам мужчина сломал соседу два пальца, а в ответ получил удар лопатой.

Также Альбина поведала о причинах конфликта.

"Пока она (знакомая. — Прим. Лайфа) гуляла, из машины выскочил ребёнок-подросток и мужчина. Собаки мои начали гавкать. Все собаки на поводке. Они начали обгавкивать этого ребёнка, после чего девушка начала уходить в сторону от ребёнка и от мужчины вдоль дома. Её мужчина догнал, он схватил одну из собак, щенка, и начал трясти. Он начал нецензурно ругаться и ей угрожать, что, если он ещё раз её увидит, он за себя не ручается", — отметила владелица питомцев.

Когда женщина прибыла с мужем домой, то вызвала полицию, а лопату взяла для самообороны от пьяной компании. Изначально пара не хотела привлекать внимание мужчин, однако они их заметили, после чего разгорелся конфликт с последующей дракой. Успокоить людей смогли лишь прибывшие правоохранители.

Однако на этом история не закончилась. Альбина на следующий день обнаружила, что кто-то порезал колёса её машины. Она винит в случившемся мужчину, который угрожал её питомцам ножом. В итоге супруги и их пострадавшая подруга написали заявление в полицию, но мужчина с ножом написал встречное заявление, заявляя, что те нанесли вред его здоровью.