Пьяные водитель и его подруга напали на сотрудников ГИБДД. Видео © Соцсети

В Борисоглебске Воронежской области пьяные 23-летний водитель и его 28-летняя подруга напали на сотрудников ГИБДД. Очевидцы сняли на видео конфликт.

Инцидент произошёл 12 июня. Инспекторы ДПС остановили авто, за рулём которого был выпивший водитель. Полицейские запретили пьяной компании ехать дальше в нетрезвом виде. Сначала всё началось с криков и возмущений, а затем в ход пошли кулаки: разъярённый водитель несколько раз ударил сотрудника ГИБДД ногой и рукой, а его подруга пыталась задушить одного из полицейских.

"Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 28-летняя пассажирка остановленного автомобиля, не желая привлечения своего знакомого к ответственности, подошла сзади к одному из полицейских и обхватила рукой его шею. Противоправные действия нападавших были пресечены прибывшими на место сотрудниками территориального отдела полиции", — рассказали в региональном СУ СКР.

В итоге были возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.