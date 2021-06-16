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Мишустин заявил о необходимости постоянного мониторинга цен на продукты

По его словам, хоть государство и приняло ряд мер, на сегодняшний день ситуация по-прежнему остаётся непростой.

16 июня, 10:02
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Необходимо постоянно мониторить цены на социально значимые продукты, чтобы оперативно реагировать на их рост. Такое заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании коллегии Минсельхоза.

"Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", сказал он.

Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

По словам Мишустина, несмотря на то, что правительство уже приняло ряд мер по стабилизации российского рынка продуктов питания, ситуация по-прежнему остаётся сложной. Поэтому мониторинг цен остаётся одним из приоритетных направлений работы, подчеркнул премьер.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что повышение стоимости товаров не может быть связано с пандемией, после чего глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позже был представлен план по снижению стоимости продуктов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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