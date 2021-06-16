Мишустин заявил о необходимости постоянного мониторинга цен на продукты
По его словам, хоть государство и приняло ряд мер, на сегодняшний день ситуация по-прежнему остаётся непростой.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Необходимо постоянно мониторить цены на социально значимые продукты, чтобы оперативно реагировать на их рост. Такое заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании коллегии Минсельхоза.
"Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", — сказал он.
По словам Мишустина, несмотря на то, что правительство уже приняло ряд мер по стабилизации российского рынка продуктов питания, ситуация по-прежнему остаётся сложной. Поэтому мониторинг цен остаётся одним из приоритетных направлений работы, подчеркнул премьер.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что повышение стоимости товаров не может быть связано с пандемией, после чего глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позже был представлен план по снижению стоимости продуктов.
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