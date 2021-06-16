Мишустин заявил о необходимости постоянного мониторинга цен на продукты

Необходимо постоянно мониторить цены на социально значимые продукты, чтобы оперативно реагировать на их рост. Такое заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании коллегии Минсельхоза.

"Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", — сказал он.