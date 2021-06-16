Похищенную няней двухлетнюю девочку в Подмосковье не хотят возвращать матери
По данным Лайфа, сейчас сотрудники ПДН собирают административный материал в отношении женщины по статье за неисполнение родительских обязанностей.
Девочка и её похитительница Альбина Хайрулина. Фото © Соцсети
Сотрудники органов опеки подмосковного города Видное не хотят возвращать матери похищенную няней двухлетнюю девочку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
На данный момент малышка находится в подольской больнице на обследовании, после чего её поместят в реабилитационный центр "Семья" в городе Домодедово. Как утверждает источник, сейчас органы опеки собирают административный материал в отношении матери ребёнка по статье за неисполнение родительских обязанностей.
"Родители её бросили — я забрала": Опубликовано видео с задержанием похитительницы двухлетней девочки в Подмосковье
В свою очередь, похитительница малышки Альбина Хайрулина, которая заявила, что девочку якобы бросили родители и она не смогла оставить её одну, сейчас находится под подпиской о невыезде. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, в минувшие выходные в подмосковном городе Видное няня похитила двухлетнюю девочку. Отмечается, что малышка воспитывалась в многодетной семье — у матери есть ещё трое детей. По словам женщины, похитительница приходится ей знакомой, которая пообещала присмотреть за девочкой. Лайф публиковал видео с камер наблюдения, которые засекли женщину с ребёнком.
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