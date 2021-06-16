Похищенную няней двухлетнюю девочку в Подмосковье не хотят возвращать матери

Сотрудники органов опеки подмосковного города Видное не хотят возвращать матери похищенную няней двухлетнюю девочку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

На данный момент малышка находится в подольской больнице на обследовании, после чего её поместят в реабилитационный центр "Семья" в городе Домодедово. Как утверждает источник, сейчас органы опеки собирают административный материал в отношении матери ребёнка по статье за неисполнение родительских обязанностей.

В свою очередь, похитительница малышки Альбина Хайрулина, которая заявила, что девочку якобы бросили родители и она не смогла оставить её одну, сейчас находится под подпиской о невыезде. Расследование инцидента продолжается.