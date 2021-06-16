Лучший бомбардир сборной России Кержаков станет главным тренером дебютанта РПЛ
В прошлом сезоне он работал в качестве наставника "Томи", однако его команда не смогла спастись от вылета из ФНЛ.
Фото © ФК "Томь"
Экс-футболист сборной России Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород", который в этом сезоне дебютирует в РПЛ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.
"Стороны согласовали условия и детали. Завтра Кержаков подпишет контракт с "Нижним" и уже этим летом дебютирует как тренер в РПЛ", — написал Арустамян.
В прошлом сезоне Кержаков был главным тренером "Томи", однако его команда не смогла спастись от вылета из первенства ФНЛ, заняв 18-е место.
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