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Лучший бомбардир сборной России Кержаков станет главным тренером дебютанта РПЛ

В прошлом сезоне он работал в качестве наставника "Томи", однако его команда не смогла спастись от вылета из ФНЛ.

16 июня, 09:56
<p>Фото © ФК "Томь"</p>

Фото © ФК "Томь"

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород", который в этом сезоне дебютирует в РПЛ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

"Стороны согласовали условия и детали. Завтра Кержаков подпишет контракт с "Нижним" и уже этим летом дебютирует как тренер в РПЛ", — написал Арустамян.

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В прошлом сезоне Кержаков был главным тренером "Томи", однако его команда не смогла спастись от вылета из первенства ФНЛ, заняв 18-е место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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