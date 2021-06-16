Лучший бомбардир сборной России Кержаков станет главным тренером дебютанта РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород", который в этом сезоне дебютирует в РПЛ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

"Стороны согласовали условия и детали. Завтра Кержаков подпишет контракт с "Нижним" и уже этим летом дебютирует как тренер в РПЛ", — написал Арустамян.