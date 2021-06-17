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Спевших песню про Гитлера немецких солдат вернут из Литвы в Германию

Они находились там в составе миссии НАТО "по защите стран Балтии от России".

17 июня, 00:01

Фото © ТАСС / DPA

Поведение 30 немецких солдат, причастных к инциденту в Литве, возмутило Минобороны ФРГ, представитель которого на брифинге заявила о решении вернуть роту на родину.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что в апреле в литовском отеле немецкие солдаты устроили вечеринку, на которой издевались над сослуживцем с афганскими корнями, совершили сексуальное насилие и спели песню на день рождения Адольфа Гитлера.

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"Есть подозрения, что они нарушили солдатский долг... а также на преступления, в том числе сексуального принуждения, оскорблений расистского и антисемитского характера, а также экстремистских форм поведения", — заявила представитель министерства.

В ведомстве добавили, что такое поведение "непростительно и постыдно" для военных ФРГ, особенно в Литве, которая считается партнёром Германии. Также представитель сообщила о намерении вернуть весь взвод на родину, а непосредственных участников "отправить в бессрочную отставку". Кроме того, в Минобороны ФРГ сообщили о принесённых литовской стороне извинениях.

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Стоит отметить, что расследование инцидента, которое началось 8 июня, также выявило пропажу 500 с лишним боеприпасов для огнестрельного оружия, однако это может быть связано с ошибкой при оформлении.

Ранее Лайф писал о том, как американские солдаты по ошибке захватили частный завод во время учений в Болгарии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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