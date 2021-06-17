Россия получила рекордную оценку в рейтинге устойчивости экономики

Россия получила рекордную оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, расположившись на 53-м месте. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на консалтинговую компанию The Boston Consulting Group (BCG), наиболее значимые успехи зафиксированы в области экономической стабильности.

"По данным исследования SEDA, общая оценка России составляет 56,4 балла, это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений", — отметил управляющий директор и партнёр BCG Дмитрий Гаранин.

Свой общий результат РФ улучшила на 3,49 балла по сравнению с данными 2016 года. Тем самым Россия опередила Китай, который добавил 3,15 балла и занял 58-е место. При этом в области экономической стабильности показатели РФ увеличились с 72 до 80 баллов.

Стоит отметить, что первые места в списке заняли Швейцария, Норвегия и Финляндия.