СМИ: В Госдуме одобрили передачу Роскомнадзору данных абонентов связи

Предполагается, что информацию в ведомство будут передавать непосредственно сотовые операторы.

В Госдуме РФ поддержали идею разрешить Роскомнадзору получать данные абонентов связи. Как пишет РБК, соответствующие поправки в закон "О связи" были приняты парламентариями во втором чтении.

При этом изначально предполагалось, что поправки будут распространяться на российские социально значимые сайты. Но ко второму чтению законопроект видоизменился, и теперь в нём также есть положения, касающиеся борьбы с серыми сим-картами, которые используются мошенниками.

До этого доступ к сведениям об абонентах имели только правоохранительные органы. Однако теперь операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах и пользователях, подключённых к корпоративным тарифам. В частности, речь идёт о данных об используемом оборудовании, фактах получения и передачи голосовой информации, сообщений, звуков, видео с датой и временем их передачи или получения, а также о местоположении базовой станции, к которой подключался телефон.