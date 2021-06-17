СМИ: В Госдуме одобрили передачу Роскомнадзору данных абонентов связи
Предполагается, что информацию в ведомство будут передавать непосредственно сотовые операторы.
В Госдуме РФ поддержали идею разрешить Роскомнадзору получать данные абонентов связи. Как пишет РБК, соответствующие поправки в закон "О связи" были приняты парламентариями во втором чтении.
При этом изначально предполагалось, что поправки будут распространяться на российские социально значимые сайты. Но ко второму чтению законопроект видоизменился, и теперь в нём также есть положения, касающиеся борьбы с серыми сим-картами, которые используются мошенниками.
До этого доступ к сведениям об абонентах имели только правоохранительные органы. Однако теперь операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах и пользователях, подключённых к корпоративным тарифам. В частности, речь идёт о данных об используемом оборудовании, фактах получения и передачи голосовой информации, сообщений, звуков, видео с датой и временем их передачи или получения, а также о местоположении базовой станции, к которой подключался телефон.
Напомним, 17 марта появилась информация о том, что Роскомнадзор может получить паспортные данные абонентов связи в России и все детали их звонков. О планах говорилось в проекте постановления правительства, разработанном для борьбы с серыми сим-картами, которые бесплатно раздают в местах массового скопления людей. Такие симки оформляются на юридические организации и индивидуальных предпринимателей, а потом используются для мошенничества. Так, злоумышленники приобретают сим-карты по чужим паспортам, что препятствует оперативно-разыскным действиям, поскольку усложняет процесс идентификации абонента.
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