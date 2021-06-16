Госдума одобрила закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

В случае отказа следовать документу компаниям могут грозить запреты на размещение рекламы, получение денежных переводов от российских пользователей, а также полная блокировка.

Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы в России. Под действие документа подпадут владельцы иностранных информресурсов с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч россиян.

Законопроектом устанавливается обязанность владельцев IT-гигантов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые в полном объёме будут представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия с российскими властями.

Аналогичные требования распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Интернете. Эти компании должны будут завести личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, разместить на своём сайте специальную электронную форму для обращений граждан России.

Отказ выполнять закон может повлечь за собой запрет на распространение любого рекламного контента как об интернет-ресурсе, так и непосредственно на нём самом и запрет на осуществление платежей в адрес этого ресурса и на сбор персональных данных с целью трансграничной передачи, а также полная блокировка сайтов.

Отмечается, что закон вступит в силу 1 января 2022 года.