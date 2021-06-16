Российские госкомпании обязали направлять 50% прибыли на дивиденды

В России будет действовать единый подход к правилам выплаты дивидендов компаниями с госучастием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение касается выплаты дивидендов, которые будут приняты с 1 июля. В сообщении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что по новым правилам госкомпании должны направлять на дивиденды не меньше 50% скорректированной чистой прибыли. В правительстве указали на несколько инноваций в этом подходе.

"Во-первых, для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды. Во-вторых, при расчёте дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками. Речь идёт, например, о статьях отчётности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют", — следует из сообщения.

Традиционно дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, идут в федеральный бюджет. В правительстве ожидают, что новый подход к расчёту выплат сделает более прогнозируемыми поступления в казну, повысит прозрачность дивидендной политики, а также позволит сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами.