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СМИ назвали возможную дату прямой линии с Путиным

При этом источники не исключают, что мероприятие может быть перенесено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

16 июня, 10:35

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Традиционная прямая линия президента РФ Владимира Путина может состояться в конце июня — начале июля. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников. Причём ряд собеседников издания назвали даже предполагаемую дату — 24-е или 30 июня.

При этом источник, близкий к Администрации Президента, не исключил, что мероприятие может быть перенесено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Путина попросили провести прямую линию в этом году пораньше, он обещал подумать

Путина попросили провести прямую линию в этом году пораньше, он обещал подумать

Напомним, в 2020 году из-за пандемии традиционной прямой линии с президентом не было, однако её частично совместили с ежегодной пресс-конференцией президента РФ, которая состоялась в декабре. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в нынешнем году прямая линия с Владимиром Путиным планируется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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