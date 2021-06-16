СМИ назвали возможную дату прямой линии с Путиным
При этом источники не исключают, что мероприятие может быть перенесено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Традиционная прямая линия президента РФ Владимира Путина может состояться в конце июня — начале июля. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников. Причём ряд собеседников издания назвали даже предполагаемую дату — 24-е или 30 июня.
При этом источник, близкий к Администрации Президента, не исключил, что мероприятие может быть перенесено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии традиционной прямой линии с президентом не было, однако её частично совместили с ежегодной пресс-конференцией президента РФ, которая состоялась в декабре. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в нынешнем году прямая линия с Владимиром Путиным планируется.
Комментариев: 0