НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Госдума приняла закон о запрете на демонстрацию изображений нацистов

При этом законодатели позволили публично показывать их фотографии только в одном случае.

16 июня, 10:30
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов, если такая демонстрация не направлена на формирование негативного отношения к их взглядам и идеологии. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

"Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма", — говорится в публикации.

СКР возбудил дела о попытках разместить фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

СКР возбудил дела о попытках разместить фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла в третьем чтении поправки в ФЗ "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", в соответствии с которыми запрещается публичное отождествление роли Советского Союза и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

сегодня в 10:19

Госдума одобрила закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

сегодня в 11:02

В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

сегодня в 10:13

Назван состав американской делегации на саммите Путина и Байдена в Женеве

сегодня в 11:12

Дизель на бирже побил исторический рекорд: Как теперь изменятся цены на бензин, стоимость продуктов и товаров

сегодня в 11:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1