Госдума приняла закон о запрете на демонстрацию изображений нацистов

При этом законодатели позволили публично показывать их фотографии только в одном случае.

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов, если такая демонстрация не направлена на формирование негативного отношения к их взглядам и идеологии. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

"Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма", — говорится в публикации.