Госдума приняла закон о запрете на демонстрацию изображений нацистов
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При этом законодатели позволили публично показывать их фотографии только в одном случае.
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов, если такая демонстрация не направлена на формирование негативного отношения к их взглядам и идеологии. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
"Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма", — говорится в публикации.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла в третьем чтении поправки в ФЗ "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", в соответствии с которыми запрещается публичное отождествление роли Советского Союза и фашистской Германии во Второй мировой войне.