Госдума одобрила законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

В частности, документ предполагает повышение возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Согласно новому закону, запрещается выдача лицензий имеющим две судимости или одну судимость за умышленный незаконный оборот оружия, за экстремизм, терроризм и его оправдание или за умышленное преступление с насилием против ребёнка. Документ также предполагает повышение возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.

Законом устанавливается новое положение, по которому лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются в случае, если владелец оружия не предоставит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. В случае утери или хищения оружия владельцы будут обязаны сообщать об этом.

В свою очередь у пьяных, у пойманных за пьяную езду и у помещённых под административный арест оружие будут изымать сроком на год. В случае принятия документа Росгвардия получит право не только выдавать разрешения на оружие, но и проверять соответствующие медзаключения.