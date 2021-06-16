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Госдума одобрила законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

В частности, документ предполагает повышение возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.

16 июня, 10:19
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Согласно новому закону, запрещается выдача лицензий имеющим две судимости или одну судимость за умышленный незаконный оборот оружия, за экстремизм, терроризм и его оправдание или за умышленное преступление с насилием против ребёнка. Документ также предполагает повышение возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.

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Законом устанавливается новое положение, по которому лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются в случае, если владелец оружия не предоставит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. В случае утери или хищения оружия владельцы будут обязаны сообщать об этом.

В свою очередь у пьяных, у пойманных за пьяную езду и у помещённых под административный арест оружие будут изымать сроком на год. В случае принятия документа Росгвардия получит право не только выдавать разрешения на оружие, но и проверять соответствующие медзаключения.

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Изменения вносятся в законы о СМИ и защите информации. В СМИ и Интернете запрещается распространение инструкций по изготовлению оружия — по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее в России предложили ужесточить онлайн-продажу пневматического оружия.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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