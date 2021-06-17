Племянница бен Ладена устроила митинг в поддержку Трампа во время саммита в Женеве

Племянница бывшего главы террористической организации "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена Нур бен Ладен во время российско-американского саммита в Женеве появилась с плакатом в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, сообщил ресурс Recount.

Портал опубликовал видео, на котором женщина, стоя в лодке, держит в руках плакат с надписью "Трамп победил". Нур бен Ладен активно поддерживает политику бывшего президента США и уже несколько дней проводит в Женеве акции протеста, несмотря на угрозы швейцарской полиции арестовать её.