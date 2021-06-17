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Племянница бен Ладена устроила митинг в поддержку Трампа во время саммита в Женеве

Нур бен Ладен активно поддерживает бывшего американского президента и уже несколько дней устраивает в швейцарском городе посвящённые ему акции.

17 июня, 01:05

Фото © The Recount

Племянница бен Ладена устроила митинг в поддержку Трампа во время российско-американского саммита. Видео © Twitter / therecount

Племянница бывшего главы террористической организации "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена Нур бен Ладен во время российско-американского саммита в Женеве появилась с плакатом в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, сообщил ресурс Recount.

Портал опубликовал видео, на котором женщина, стоя в лодке, держит в руках плакат с надписью "Трамп победил". Нур бен Ладен активно поддерживает политику бывшего президента США и уже несколько дней проводит в Женеве акции протеста, несмотря на угрозы швейцарской полиции арестовать её.

Племянница бен Ладена дала первое интервью и восхвалила Трампа

Племянница бен Ладена дала первое интервью и восхвалила Трампа

Ранее Лайф писал о том, что Байден назвал угрозу США пострашнее террористов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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