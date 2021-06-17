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"Его предупреждения как угроза пустым водяным пистолетом": Американцы остались недовольны Байденом на встрече с Путиным и назвали его слабаком

Жителей Соединённых Штатов не устроило отсутствие конкретики в словах главы Белого дома.

17 июня, 03:37
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Читатели сайта американского телеканала Fox News отреагировали на итоги встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Многие пользователи отметили, что на фоне лидера РФ глава Белого дома показал себя не с лучшей стороны, в частности во время пресс-конференции по завершении переговоров.

"Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, на протяжении 45 минут. Байден же зачитал рукопись Госдепа, подготовленную две недели назад. Слабак", — написал один из комментаторов.

"Джо стоял на своём? Джо не знает, где находится земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит", — подчеркнул другой читатель.

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Ещё один пользователь заметил, что американский лидер вновь "показывает, что он слаб". Некоторых комментаторов не устроило отсутствие конкретики в словах президента Штатов.

"При предыдущих администрациях подчинённые понимали, чего хочет президент, но при администрации Байдена, к сожалению, всё наоборот, поэтому он может только расплывчато отвечать на вопросы", — заметил читатель.

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"Согласится ли Путин на предостережения Байдена? Да. Выполнит ли Путин предостережения Байдена? Ни в коем случае. Предупреждение от Байдена — это как угроза пустым водяным пистолетом", — добавил другой пользователь.

Некоторые комментаторы решили сравнить работу Джо Байдена и Дональда Трампа на посту президента США.

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"Он самый великий президент, который у нас был за долгое время... Мужественный, уверенный в себе, сильный... И его зовут Дональд Трамп", — отметил один из пользователей.

Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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