Читатели сайта американского телеканала Fox News отреагировали на итоги встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Многие пользователи отметили, что на фоне лидера РФ глава Белого дома показал себя не с лучшей стороны, в частности во время пресс-конференции по завершении переговоров.

"Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, на протяжении 45 минут. Байден же зачитал рукопись Госдепа, подготовленную две недели назад. Слабак", — написал один из комментаторов.

"Джо стоял на своём? Джо не знает, где находится земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит", — подчеркнул другой читатель.

Ещё один пользователь заметил, что американский лидер вновь "показывает, что он слаб". Некоторых комментаторов не устроило отсутствие конкретики в словах президента Штатов.

"При предыдущих администрациях подчинённые понимали, чего хочет президент, но при администрации Байдена, к сожалению, всё наоборот, поэтому он может только расплывчато отвечать на вопросы", — заметил читатель.

"Согласится ли Путин на предостережения Байдена? Да. Выполнит ли Путин предостережения Байдена? Ни в коем случае. Предупреждение от Байдена — это как угроза пустым водяным пистолетом", — добавил другой пользователь.

Некоторые комментаторы решили сравнить работу Джо Байдена и Дональда Трампа на посту президента США.

"Он самый великий президент, который у нас был за долгое время... Мужественный, уверенный в себе, сильный... И его зовут Дональд Трамп", — отметил один из пользователей.