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"Людям уже не нужны страшилки": В Госдуме оценили слова Байдена о холодной войне

По словам депутата Шерина, если глава Белого дома произнёс их искренне, то есть надежда на улучшение отношений.

17 июня, 02:25
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин прокомментировал слова президента США о том, что ни у Москвы, ни у Вашингтона нет заинтересованности в новой холодной войне.

В разговоре с RT парламентарий отметил, что если глава Белого дома "говорит это искренне, от души, то, конечно же, есть надежда на улучшение отношений".

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"Людям уже не нужны страшилки, пугалки, на которых те или иные политики пытаются заработать дешёвый авторитет. Население совершенно другое сегодня интересует. Мы должны повышать уровень жизни, благосостояния, не пытаясь развязать какие-то войны или кому-то что-то доказать наличием ядерного оружия либо наличием тех или иных военных баз", — подчеркнул Шерин.

По словам депутата, если США это поймут, то есть надежда, что удастся выбраться из "средневековья в отношениях".

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин не стремится к холодной войне. Глава Белого дома и сам отметил, что новое противостояние "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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