"Людям уже не нужны страшилки": В Госдуме оценили слова Байдена о холодной войне

По словам депутата Шерина, если глава Белого дома произнёс их искренне, то есть надежда на улучшение отношений.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин прокомментировал слова президента США о том, что ни у Москвы, ни у Вашингтона нет заинтересованности в новой холодной войне.

В разговоре с RT парламентарий отметил, что если глава Белого дома "говорит это искренне, от души, то, конечно же, есть надежда на улучшение отношений".

"Людям уже не нужны страшилки, пугалки, на которых те или иные политики пытаются заработать дешёвый авторитет. Население совершенно другое сегодня интересует. Мы должны повышать уровень жизни, благосостояния, не пытаясь развязать какие-то войны или кому-то что-то доказать наличием ядерного оружия либо наличием тех или иных военных баз", — подчеркнул Шерин.

По словам депутата, если США это поймут, то есть надежда, что удастся выбраться из "средневековья в отношениях".