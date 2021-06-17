На Украине предупредили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе
Депутат Рады Волошин раскритиковал политику президента Незалежной Зеленского, который, по его словам, нагнетает обстановку и не может контролировать эмоции.
Фото © Pixabay
Провокации Украины в Донбассе с последующей военной операцией Незалежной могут привести к вооружённому конфликту с Россией. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
По мнению парламентария, этому бы предшествовало масштабное наступление Вооружённых сил Украины на Донецк.
"Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета – начала осени, потому что основные российские подразделения ещё остались у наших границ", — отметил Волошин в эфире телеканала NewsOne.
При этом депутат Рады подчеркнул, что официальной Москве всегда хватит сил, чтобы одержать быструю победу в случае прямого столкновения с Киевом. В то же время нардеп раскритиковал политику украинского президента Владимира Зеленского, который, по его словам, нагнетает обстановку и не может контролировать эмоции.
"Надевать старые поношенные сапоги Турчинова и рассказывать о том, что завтра русские танки войдут в Киев, — это, конечно, вряд ли серьёзный подход для президента Украины", — добавил Волошин.
Ранее Зеленский заявил, что Украина может создать "самую мощную армию в Европе", если западные страны прекратят оказывать поддержку Незалежной в конфликте с республиками Донбасса. Эксперт Антон Бредихин напомнил, что эти слова являются повторением заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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