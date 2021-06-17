На Украине предупредили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе

Провокации Украины в Донбассе с последующей военной операцией Незалежной могут привести к вооружённому конфликту с Россией. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

По мнению парламентария, этому бы предшествовало масштабное наступление Вооружённых сил Украины на Донецк.

"Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета – начала осени, потому что основные российские подразделения ещё остались у наших границ", — отметил Волошин в эфире телеканала NewsOne.

При этом депутат Рады подчеркнул, что официальной Москве всегда хватит сил, чтобы одержать быструю победу в случае прямого столкновения с Киевом. В то же время нардеп раскритиковал политику украинского президента Владимира Зеленского, который, по его словам, нагнетает обстановку и не может контролировать эмоции.