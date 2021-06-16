Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о создании самой мощной армии в Европе не что иное, как повторение слов экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом в беседе с RT заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

"Это повторение. В то же время заявление Зеленского — это последовательная политическая позиция Украины по отношению к НАТО. До этого уже украинские министры заявляли о том, что необходимо милитаризировать Украину, о том, что необходимо перейти к усилению именно военной сферы", — говорит эксперт.

Бредихин указал на появление тезисов о необходимости делать не компромиссные, а ультимативные заявления в отношении Брюсселя и Вашингтона. Поэтому у Зеленского, по словам эксперта, есть желание "выторговать" заключение выгодной сделки.