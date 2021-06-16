Украина анонсировала создание "самой мощной армии в Европе"
Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости Киев потратит на это "всё, что есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей".
Фото © ТАСС / Лазаренко Николай
Украина может создать "самую мощную армию в Европе", если западные страны прекратят оказывать поддержку Незалежной в конфликте с республиками Донбасса. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба его администрации.
"Все должны понимать, что на нашем месте может быть другая страна. И если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим всё, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей", — заявил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что "ничего хорошего в войне нет".
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
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