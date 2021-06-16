Hyundai представила обновлённый кроссовер Creta, который будут собирать в Петербурге

Компания Hyundai представила новое поколение кроссоверов Creta для российского рынка. Презентация прошла на заводе "Хёндэ мотор мануфактуринг рус" в Санкт-Петербурге, где и будут производиться автомобили.

"Мы с гордостью представляем новое поколение Hyundai Creta. За время своего почти пятилетнего присутствия на российском рынке эта модель успела завоевать признание потребителей и уверенное лидерство в классе SUV. Уверены, что преобразившийся кроссовер Creta ждёт яркое будущее нового бестселлера", — отметил руководитель производственного управления предприятия Андрей Казак.

Как сообщается на сайте автопроизводителя, обновлённая модель кроссовера получила уникальный дизайн экстерьера и интерьера, который был разработан компанией с учётом предпочтений российских водителей. Кроме того, автомобиль прошёл испытания на дорогах России в суровых погодных условиях, поэтому полностью готов к особенностям климата.

В компании добавили, что машина оснащена современным оборудованием и инновационными технологиями, которые присущи автомобилям более высокого класса. В России модель будет выпускаться в пяти различных комплектациях. Массовое производство обновлённых кроссоверов Hyundai Creta намечено на начало июля.