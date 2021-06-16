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В ЛНР заявили о наличии "неопровержимых доказательств" участия Протасевича в убийствах мирных жителей

Следственные действия с задержанным в минском аэропорту сооснователем телеграм-канала NEXTA проходили в Белоруссии.

16 июня, 14:08

Роман Протасевич. Фото © Соцсети

Генпрокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) получила доказательства причастности одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к убийствам мирных жителей Донбасса. Об этом сообщил генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.

"Правоохранителям республики удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещённой в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014–2015 годах, использованию запрещённых средств и методов войны", — передаёт агентство "Луганскинформцентр" его слова.

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Признательные показания, которые давал Протасевич в присутствии правоохранителей ЛНР и Белоруссии, позволят прокуратуре республики обратиться в международные правозащитные инстанции, подчеркнул Горенко. По его словам, в частности, материалы дела будут направлены в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а также в Международный уголовный суд.

Ранее Протасевич заявил, что не принимал участия в каких-либо боевых действиях в Донбассе. По его словам, он был там "просто фотографом".

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В ЛНР настаивают на проведении суда над Протасевичем в Донбассе

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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