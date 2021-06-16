В ЛНР заявили о наличии "неопровержимых доказательств" участия Протасевича в убийствах мирных жителей

Генпрокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) получила доказательства причастности одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к убийствам мирных жителей Донбасса. Об этом сообщил генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.

"Правоохранителям республики удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещённой в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014–2015 годах, использованию запрещённых средств и методов войны", — передаёт агентство "Луганскинформцентр" его слова.

Признательные показания, которые давал Протасевич в присутствии правоохранителей ЛНР и Белоруссии, позволят прокуратуре республики обратиться в международные правозащитные инстанции, подчеркнул Горенко. По его словам, в частности, материалы дела будут направлены в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а также в Международный уголовный суд.