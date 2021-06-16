Главврачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о смертельном пожаре в "красной зоне"

Следователи предъявили обвинения Людмиле Сорокиной — главному врачу Рязанской областной клинической больницы имени Семашко, пожар в которой унёс жизни трёх человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"Ей предъявлено обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трём лицам", — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ходатайствовать в суде о мере пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу в следственном изоляторе.