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Главврачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о смертельном пожаре в "красной зоне"

Следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

16 июня, 14:04
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Следователи предъявили обвинения Людмиле Сорокиной — главному врачу Рязанской областной клинической больницы имени Семашко, пожар в которой унёс жизни трёх человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"Ей предъявлено обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трём лицам", — говорится в сообщении.

В Рязани задержали главврача больницы после смертельного пожара в красной зоне

В Рязани задержали главврача больницы после смертельного пожара в красной зоне

Как добавили в ведомстве, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ходатайствовать в суде о мере пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу в следственном изоляторе.

Напомним, в ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе. 15 июня стало известно о смерти одной из пострадавших.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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