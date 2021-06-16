Главврачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о смертельном пожаре в "красной зоне"
Следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Следователи предъявили обвинения Людмиле Сорокиной — главному врачу Рязанской областной клинической больницы имени Семашко, пожар в которой унёс жизни трёх человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
"Ей предъявлено обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трём лицам", — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ходатайствовать в суде о мере пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу в следственном изоляторе.
Напомним, в ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе. 15 июня стало известно о смерти одной из пострадавших.
Комментариев: 0