НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МИД Литвы выразил России протест из-за Ту-160 над Балтийским морем

По утверждению Вильнюса, два бомбардировщика якобы "незаконно пересекли воздушное пространство" страны.

16 июня, 14:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

МИД Литвы вызвал представителя Посольства РФ и вручил ему ноту протеста из-за российских самолётов Ту-160 над Балтийским морем. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

"16 июня МИД Литвы вызвал представителя Посольства России, чтобы выразить свой протест в связи с нарушением воздушного пространства", — говорится в сообщении.

Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Как отмечает ведомство, 15 июня два российских самолёта якобы нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море. В связи с чем Литва требует от России предоставить объяснение этого инцидента и попросила принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

При этом в Минобороны РФ уточнили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили "плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря". Там подчеркнули, что все полёты самолётов ВКС России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".

Ранее из-за подобного инцидента посла РФ вызвали в МИД Дании. Ведомство обвинило российские истребители в двойном нарушении воздушного пространства Дании.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1