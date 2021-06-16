МИД Литвы выразил России протест из-за Ту-160 над Балтийским морем

МИД Литвы вызвал представителя Посольства РФ и вручил ему ноту протеста из-за российских самолётов Ту-160 над Балтийским морем. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

"16 июня МИД Литвы вызвал представителя Посольства России, чтобы выразить свой протест в связи с нарушением воздушного пространства", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, 15 июня два российских самолёта якобы нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море. В связи с чем Литва требует от России предоставить объяснение этого инцидента и попросила принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

При этом в Минобороны РФ уточнили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили "плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря". Там подчеркнули, что все полёты самолётов ВКС России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".