Крупный производитель рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры

На прилавках российских магазинов всё чаще стали появляться поддельные консервы из сайры. Об этом заявил глава группы "Доброфлот" Александр Ефремов. По его словам, в России больше никто не занимается выловом сайры, однако полки супермаркетов забиты консервами, и, как правило, они стоят дешевле, чем продукция "Доброфлота".

"Кроме нас, её никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берём анализы и понимаем, что она поддельная", — приводит его слова РБК.

Компания уже направила запрос в Роспотребнадзор с просьбой обратить внимание на фальсификацию рыбных консервов и принять соответствующие меры. Как подсчитали в "Доброфлоте", из ежемесячного оборота консервированной сайры, который равняется примерно 2,6 миллиона банок, больше половины — фальсификат. В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщали, что, по данным прошлогоднего исследования, из почти 1,9 тысячи образцов рыбных консервов поддельными оказались лишь 0,6%.