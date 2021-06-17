Крупный производитель рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры
Больше половины ежемесячного оборота этой рыбы является фальсификатом, заявили там.
Фото © ТАСС / Сергей Красноухов
На прилавках российских магазинов всё чаще стали появляться поддельные консервы из сайры. Об этом заявил глава группы "Доброфлот" Александр Ефремов. По его словам, в России больше никто не занимается выловом сайры, однако полки супермаркетов забиты консервами, и, как правило, они стоят дешевле, чем продукция "Доброфлота".
"Кроме нас, её никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берём анализы и понимаем, что она поддельная", — приводит его слова РБК.
Компания уже направила запрос в Роспотребнадзор с просьбой обратить внимание на фальсификацию рыбных консервов и принять соответствующие меры. Как подсчитали в "Доброфлоте", из ежемесячного оборота консервированной сайры, который равняется примерно 2,6 миллиона банок, больше половины — фальсификат. В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщали, что, по данным прошлогоднего исследования, из почти 1,9 тысячи образцов рыбных консервов поддельными оказались лишь 0,6%.
Ранее Лайф рассказывал, что российское правительство может расширить ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста цен на внутреннем рынке.
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