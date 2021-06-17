"Начало – конец нулевых, думаю, вот была сборная... Ещё три-четыре года назад была сыгранная сборная на чемпионате мира. А сейчас есть определённый спад. <...> Потолок России — выход из группы. Они могут, им по силам. После того как они выйдут из группы, им будет тяжело", — заявил бывший чемпион UFC в лёгком весе.