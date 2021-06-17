НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Потолок России — выход из группы": Нурмагомедов оценил выступление сборной на Евро-2020

По словам экс-чемпиона UFC в лёгком весе, команде Станислава Черчесова будет тяжело.

17 июня, 14:50
<p>Фото © Руслан Алеев / ТАСС</p>

Фото © Руслан Алеев / ТАСС

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что сборная России по футболу вряд ли пройдёт на Евро-2020 дальше 1/8 финала. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Начало – конец нулевых, думаю, вот была сборная... Ещё три-четыре года назад была сыгранная сборная на чемпионате мира. А сейчас есть определённый спад. <...> Потолок России — выход из группы. Они могут, им по силам. После того как они выйдут из группы, им будет тяжело", — заявил бывший чемпион UFC в лёгком весе.

Сборная России стартовала на чемпионате Европы крупным поражением от Бельгии со счётом 0:3. Во втором туре команда Станислава Черчесова победила Финляндию (1:0).

"Структурных изменений не выявлено": Футболист сборной России Марио Фернандес сможет вернуться к тренировкам через несколько дней

"Структурных изменений не выявлено": Футболист сборной России Марио Фернандес сможет вернуться к тренировкам через несколько дней

Выход в плей-офф россиянам гарантирует победа над Данией в последнем матче группового турнира. Встреча пройдёт в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сборная Украины прервала антирекордную серию, победив Северную Македонию на Евро-2020

сегодня в 14:51

В сборной Словакии обнаружили два случая заражения CoViD перед матчем со Швецией в Петербурге

сегодня в 12:47

УЕФА потребовал от футболистов не трогать бутылки с напитками от спонсоров на пресс-конференциях на Евро-2020

сегодня в 14:46

Попова перевела Роспотребнадзор на круглосуточный режим работы из-за роста случаев ковида

сегодня в 15:57

Число коек для больных ковидом в Москве решили увеличить до максимума

сегодня в 15:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1