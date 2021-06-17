"Потолок России — выход из группы": Нурмагомедов оценил выступление сборной на Евро-2020
По словам экс-чемпиона UFC в лёгком весе, команде Станислава Черчесова будет тяжело.
Фото © Руслан Алеев / ТАСС
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что сборная России по футболу вряд ли пройдёт на Евро-2020 дальше 1/8 финала. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Начало – конец нулевых, думаю, вот была сборная... Ещё три-четыре года назад была сыгранная сборная на чемпионате мира. А сейчас есть определённый спад. <...> Потолок России — выход из группы. Они могут, им по силам. После того как они выйдут из группы, им будет тяжело", — заявил бывший чемпион UFC в лёгком весе.
Сборная России стартовала на чемпионате Европы крупным поражением от Бельгии со счётом 0:3. Во втором туре команда Станислава Черчесова победила Финляндию (1:0).
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Выход в плей-офф россиянам гарантирует победа над Данией в последнем матче группового турнира. Встреча пройдёт в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
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