Сборная Украины прервала антирекордную серию, победив Северную Македонию на Евро-2020
В составе "жовто-блакитных" по голу забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
Фото © EPA/TASS
Сборная Украины в матче второго тура группового этапа Евро-2020 победила команду Северной Македонии со счётом 2:1. Встреча прошла на Национальном стадионе Бухареста. Таким образом, украинцы прервали антирекордную серию из шести поражений подряд на чемпионатах Европы.
В качестве главного арбитра на матче работал аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини. Он стал первым судьёй с другого континента за всю историю, назначенным на встречу чемпионата Европы.
Украинцы вышли вперёд на 29-й минуте. Руслан Малиновский подал угловой с левого фланга, Александр Караваев пяткой перевёл мяч на дальнюю штангу, и капитан команды Андрей Ярмоленко точно пробил в сетку.
Через пять минут преимущество команды Андрея Шевченко удвоилось. Ярмоленко вывел Романа Яремчука один на один с голкипером сборной Северной Македонии, и форвард кручёным ударом пробил мимо Столе Димитриевски.
В концовке первого тайма 37-летний ветеран македонцев Горан Пандев получил мяч в штрафной, на замахе убрал Илью Забарного и перекинул украинского вратаря Георгия Бущана, но арбитр гол не засчитал. Рапаллини справедливо зафиксировал положение "вне игры".
На 57-й минуте арбитр назначил пенальти в сторону ворот сборной Украины за фол Караваева против Пандева в своей штрафной. Бущан отразил удар Эзджана Алиоски с "точки", но на добивание первым успел македонский хавбек, отправивший мяч в ворота.
На последних минутах украинцы могли увеличить преимущество в счёте, но не реализовали пенальти, назначенный за игру Даниэла Аврамовского рукой в своей штрафной. Удар Малиновского отразил македонский голкипер Димитриевски.
Украинцы набрали три очка и догнали в турнирной таблице группы C сборные Нидерландов и Австрии, у которых также по одной победе. У Северной Македонии пока нет набранных баллов. Позднее, в четверг, в рамках второго тура голландцы сыграют с австрийцами.
Сборная Украины дебютировала на Евро на домашнем турнире в 2012 году. В первой игре команда победила шведов (2:1), после чего уступила Франции (0:2) и Англии (0:1). На Евро-2016 во Франции "жовто-блакитные" проиграли все три встречи — Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).
На старте нынешнего турнира украинцы проиграли сборной Нидерландов (2:3). Шесть поражений подряд — повторение антирекорда чемпионатов Европы. Подобный результат с 1968-го по 1984 год показала команда Югославии.
Футбол. Евро-2020
Группа С
Украина — Северная Македония — 2:1
Голы: Ярмоленко 29' (1:0), Яремчук 34' (2:0), Алиоски 57' (2:1).
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