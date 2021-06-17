Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета посещать Украину

Согласно материалам на сайте суда, истец просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Рэпер требует аннулировать соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики страны и постановление о запрете ему въезда на Украину.

А ранее Моргенштерн закатил грандиозный скандал из-за победы Реввы на Премии Муз-ТВ. Рэпер появился на мероприятии в инвалидной коляске из-за внезапных проблем со здоровьем. Когда певцом года объявили Ревву, Моргенштерн встал с инвалидной коляски и поднялся на сцену, чтобы отобрать микрофон у Собчак и выступить против победителя.