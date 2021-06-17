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Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета посещать Украину

Ранее его включили в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

17 июня, 15:02
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артем</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Российский рэпер Алишер Валеев, он же Моргенштерн, подал в суд на СБУ (Служба безопасности Украины) из-за запрета посещать территорию Незалежной.

Согласно материалам на сайте суда, истец просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Рэпер требует аннулировать соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики страны и постановление о запрете ему въезда на Украину.

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А ранее Моргенштерн закатил грандиозный скандал из-за победы Реввы на Премии Муз-ТВ. Рэпер появился на мероприятии в инвалидной коляске из-за внезапных проблем со здоровьем. Когда певцом года объявили Ревву, Моргенштерн встал с инвалидной коляски и поднялся на сцену, чтобы отобрать микрофон у Собчак и выступить против победителя.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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