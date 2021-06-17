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Путин пожелал успехов Дегтярёву в ходе будущей предвыборной кампании

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся 19 сентября, в единый день голосования.

17 июня, 15:24

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин пожелал врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву успеха в будущей предвыборной кампании.

"В курс всех основных проблем вошли, вы в материале, работаете достаточно энергично. Я хочу пожелать вам удачи. Знаю, что у вас впереди ещё и предвыборная кампания, которой вы, что называется, напрямую ещё не занимались, но, думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам", — сказал глава государства во время встречи с Дегтярёвым по видеосвязи.

В свою очередь Дегтярёв заявил, что готов продолжить работу во главе региона, если жители края доверят это ему. Он признался, что чувствует большую ответственность за начатые дела и за намеченные проекты. Многое нужно сделать в ближайшие годы в интересах жителей Хабаровского края, заключил он.

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Напомним, что Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Он руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярёв, возглавлявший до этого Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Досрочные выборы губернатора региона состоятся 19 сентября, в единый день голосования.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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