Путин пожелал успехов Дегтярёву в ходе будущей предвыборной кампании

Президент России Владимир Путин пожелал врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву успеха в будущей предвыборной кампании.

"В курс всех основных проблем вошли, вы в материале, работаете достаточно энергично. Я хочу пожелать вам удачи. Знаю, что у вас впереди ещё и предвыборная кампания, которой вы, что называется, напрямую ещё не занимались, но, думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам", — сказал глава государства во время встречи с Дегтярёвым по видеосвязи.

В свою очередь Дегтярёв заявил, что готов продолжить работу во главе региона, если жители края доверят это ему. Он признался, что чувствует большую ответственность за начатые дела и за намеченные проекты. Многое нужно сделать в ближайшие годы в интересах жителей Хабаровского края, заключил он.