Песков заявил, что речи о тотальной вакцинации от коронавируса в России не идёт
Официальный представитель Кремля отметил, что ответственность за это несут мэр столицы и главы регионов.
Фото © ТАСС / Ковалев Пётр
Пресс-секретарь президента Росиии Дмитрий Песков заявил, что речи о тотальной и обязательной вакцинации от ковида по всей стране не идёт. Решение об этом, по его словам, должны принимать главы регионов на основании вверенных им полномочий.
"Речь не идёт о тотальной обязательной вакцинации. Речь об инструкции главного санитарного врача региона и о решении, которое на основании инструкции принимает глава региона на основании полномочий. И Собянин, и Воробьёв (Андрей Юрьевич, губернатор Московской области. — Прим. Лайфа), и другие исходят из ситуации со скачкообразным заболеванием коронавирусом. Они используют особые полномочия. Это не тотальная вакцинация населения", — подчеркнул он.
Песков пояснил, что речь идёт об обязательной вакцинации для определённых сфер экономики. Он также подчеркнул, что губернатор несёт ответственность за регион. И Собянин несёт ответственность за огромный конгломерат, а вместе с Воробьёвым и за область. Это небольшое европейское государство по своему размеру, и здесь нужно принимать действенные меры, нет другого выхода, заключил представитель Кремля.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.
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