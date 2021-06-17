Песков заявил, что речи о тотальной вакцинации от коронавируса в России не идёт

Пресс-секретарь президента Росиии Дмитрий Песков заявил, что речи о тотальной и обязательной вакцинации от ковида по всей стране не идёт. Решение об этом, по его словам, должны принимать главы регионов на основании вверенных им полномочий.

"Речь не идёт о тотальной обязательной вакцинации. Речь об инструкции главного санитарного врача региона и о решении, которое на основании инструкции принимает глава региона на основании полномочий. И Собянин, и Воробьёв (Андрей Юрьевич, губернатор Московской области. — Прим. Лайфа), и другие исходят из ситуации со скачкообразным заболеванием коронавирусом. Они используют особые полномочия. Это не тотальная вакцинация населения", — подчеркнул он.